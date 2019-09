Monica Anghel, mai sexi ca niciodată, la „Te cunosc de undeva!”. Ea a fost Olivia Newton John, iar Alex a fost John Travolta, din „Grease”. „Nu m-am îmbrăcat așa nici când aveam 20 de ani”

Monica Anghel a apărut mai sexi ca niciodată, pe scena „Te cunosc de undeva!”. La 48 de ani, cântăreața a interpretat-o impecabil pe superba Olivia Newton John din „Grease”, în timp ce fratele ei, Alex, s-a transformat în John Travolta.

Cu energie de adolescenți, frații Alex și Monica Anghel i-au adus pe scena „Te cunosc de undeva!” pe John Travolta și Olivia Newton John, în cea de-a treia ediție a sezonului 14 al emisiunii, amintind de o scenă celebră din musicalul „Grease”.

Alex și Monica Anghel au cântat fabulos melodia „You Are The One That I Want", dansând la fel ca John Travolta și Olivia Newton John.

„S-a văzut că sunteți un cuplu și că aveți o chimie. Lucrul acesta este foarte important, mai ales în dans”, a spus Andreea Bălan.

„Monica, ești foarte frumoasă! Ești absolut minunată!”, a apreciat și Ozana Barabancea.

„Nu m-am îmbrăcat așa nici când aveam 20 de ani”, a spus Monica Anghel.

