Nicole Cherry și Florin Popa, portret de familie de Paște. Cât de mult a crescut fiica lor, Anastasia

Nicole Cherry și Florin Popa s-au bucurat din plin de zilele libere de Paște, așa că au petrecut în familie. Pentru că artista a avut un program încărcat în ultima perioadă, zilele libere de Paște au fost perfecte pentru a petrece timp de calitate împreună.

Cum s-au afișat Nicole Cherry și Florin Popa alături de Anastasia de Paște

Nicole Cherry este o familistă convinsă, așa că nu avea cum să nu petreacă sărbătorile pascale alături de familie. Într-un interviu pe care l-a oferit pentru Revista Unica înainte de Paște, artista a spus că va petrece sărbătorile alături de cei dragi, atât cu familia sa, cât și cu familia soțului ei.

„De Paște vom petrece alături de familiile noastre, ne vom împărți între București și Alexandria, abia aștept să-i vizităm pe toți și să ne bucurăm de clipe frumoase”, a declarat concurenta de la Te cunosc de Undeva.

De Paște, cei doi soți s-au afișat zâmbitori pe rețelele de socializare alături de fetița lor, Anastasia, care a crescut și seamănă din ce în ce mai mult cu mama sa.

„Paste fericit! Va pupăm”, a scris Nicole Cherry în dreptul imaginilor.

Fanii s-au bucurat nespus să-i vadă pe toți trei și le-au scris gândurile lor bune în comentarii.

„Hristos a înviat! Domnul să Vă binecuvinteze frumoasa familie!”, „ce seamanaaa cu tineee Nicol”, „O familie minunată”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani în secțiunea de comentarii.

Cum se împarte Nicole Cherry între viața de artist și cea de mămică

Nicole Cherry a vorbit în timpul interviului pentru Revista Unica și despre viața de mămică. Artista spune că fiica este în perioada în care descoperă tot mai multe lucruri și este din ce în ce mai curioasă.

„Anastasia e minunată, e un copil vesel, activ, se joacă întruna, interacționează cu toată lumea foarte bine. E la etapa în care învață și explorează”, a spus Nicole Cherry.

Cât despre programul ei, Nicole Cherry spune că atunci când nu este la filmările Te cunosc de undeva sau la studio, ea este în prezența fiicei sale. Anastasia are doar un anișor și este la vârsta la care are nevoie tot mai multă de prezența mamei sale.

„Ziua începe cu Anastasia, bineînțeles. Îi pregătesc de mâncare, ne jucăm, apoi plec să îmi fac lucrurile stabilite pentru acea zi: fie la studio, filmări, întâlniri, la atelier la Ylla, brandul meu de haine, și apoi mă întorc la Anastasia să petrecem timp împreună”, a declarat Nicole Cherry despre felul în care arată o zi din viața sa.

Întrebată ce tip de mamă este când vine vorba de bolile de sezon, Nicole a spus că preferă să-și păstreze calmul și să apeleze la ajutorul mamei și surorii sale, care are de asemenea, o fetiță.

„Sunt destul de calmă, știu ce am de făcut dacă e o febră ușoară, dar apelez și la medici dacă situația pare că se complică. Slavă Domnului, nu am avut nicio situație complicată până acum. Plus că le am și pe mama mea și pe sora mea aproape și îmi spun și ele ce este de făcut”, a mai spus Nicole Cherry.