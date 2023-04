Nicole Cherry a slăbit enorm după sarcină. Câte kilograme a ajuns să aibă în prezent. Ce a ținut să precizeze cântăreața

Nicole Cherry a recunoscut faptul că a reușit să slăbească enorm după sarcină, ba chiar acum are mai puține kilograme decât înainte să rămână însărcinată.

Nicole Cherry, despre kilogramele de după sarcină. Cât cântărește artista

Nicole Cherry a dezvăluit faptul că a muncit mult pentru a arăta atât de bine ca în prezent și a explicat ce nu a putut face pe timpul sarcinii.

„Cred că sunt cea mai slabă variantă a mea. Să știi că am și muncit foarte mult și nu pot să spun că am fost cea mai atentă atunci când vine vorba de alimentație și de sport. Dacă ar fi un lucru la care am renunțat de când am devenit mamă, ar fi la sport, pentru că nu am mai avut timp și am preferat să fac alte lucruri. Dar mă bucur că am avut organismul tânăr și care a reușit să își revină foarte repede, m-a ajutat enorm”, a explicat Nicole Cherry, potrivit click.ro.

Iată câte kilograme are acum Nicole Cherry:

„Sunt mai slabă! Acum am 45 de kilograme! E foarte bine!”, a spus ea.

Nicole Cherry, despre cum se simte acum de când a slăbit mult:

„Ce simt poate că s-a schimbat la mine, clar este organismul. Cred că nici nu mai asimilez atât de repede anumite alimente pe care le consumam înainte și simțeam o diferență când venea vorba de cântar. Acum nu simt că e așa, simt că s-a schimbat și că arderile mele sunt mai puternice”, a mai explicat Nicole Cherry.

Cum a reușit Nicole Cherry să slăbească după sarcină. Cum se menține artista în formă

Tânăra artistă a trecut și printr-o sarcină, însă silueta ei nu a avut de suferit, astfel că în cadrul unui interviu recent, Nicole Cherry a dezvăluit ce face pentru a se menține în formă. Aceasta a povesit cum a reușit să slăbească după ce a devenit mămică, cu mențiunea însă că nu acumulat oricum multe kilograme în perioada în care a fost însărcinată.

Totul ține, astfel, și de noroc, dar și de gene bune, însă Nicole a mărturisit că este în continuare atentă la ceea ce mănâncă. Pe lângă regimul alimentat atent selecționat, Nicole Cherry a explicat că a ajutat-o și faptul că a avut un stil de viață sănătos atât înainte, cât și în timpul sarcinii.

„Nu am acumulat multe kilograme în sarcină și faptul că am avut, cred, un stil de viață sănătos, și înainte de sarcină, și în timpul sarcinii, m-a ajutat extrem de mult, până la urmă, să grăbesc procesul de slăbire, imediat după sarcină.

Cred că echilibrul este important, să ai un stil de viață sănătos. Cât despre mâncare, în general, am încercat să mănânc proteină, să elimin carbohidrații și să mănânc legume, chestii fresh, care mă ajută să am și energie, și să mă și mențin”, a declarat Nicole Cherry, pentru Viva.

