Ozana Barabancea, culisele celei mai spectaculoase apariții din finala „Te cunosc de undeva!”: „A fost un personaj foarte bine gândit”

Artista originară din Filipine a obținut cele mai multe puncte acordate de jurații show-ului, Ozana Barabancea (voce), Andreea Bălan (coregrafie), Cristi Iacob (actorie) și Aurelian Temișan (all the show), și de colegii nefinaliști: Sorana Darclee Mohamad, Grigore Gherman, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu și Ada și Cornel Palade.

În finala prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, Bella Santiago a interpretat un personaj negativ, un fel de Grinch feminin, mai exact pe Miss Shields, învățătoarea băiețelului Ralphie din celebrul musical “O poveste de Crăciun”.

„Nu mă așteptam sub nici o formă să câștig Te cunosc de undeva! Nu-mi vine să cred. Încă nu realizez... La canapea am văzut că ai mei colegi nu mi-au dat prea multe puncte și deja mă relaxasem că o să fiu pe locul 3 sau 4. Sunt foarte fericită, pentru că am muncit foarte mult!”, spune câștigătoarea Bella Santiago.