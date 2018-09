Pe scenă, ca într-un basm! Carmen Rădulescu se transformă în Doris Day - „Dream a little dream of me”

Carmen Rădulescu, pe care o veți descoperi în fiecre sâmbătă, de la ora 20.00, în postura de concurentă a show-ului “Te cunosc de undeva!”, își dorește ca ruleta să fie generoasă cu ea și să-i ofere spre interpretare personaje care dansează mult pe scenă.

Ei bine, în debutul noului sezon, Carmen a primit un basm. Este vorba de Doris Day și de minunata piesa "Dream a little dream of me", ce parca i s-a potrivit mănușa concurentei.

Cel de-al 13-lea sezon “Te cunosc de undeva!” vine cu o serie de shimbări: un nou jurat, actorul Cristi Iacob, un decor spectaculos, o distribuție extrem de variată a concurenților și un nou membru al echipei, Gianina Corondan.

De asemenea, ruleta personajelor a primit cadou un “lifting facial” complex și acum arată cu totul altfel.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu pierde transformările spectaculoase din emisiunea Te cunosc de undeva, intră pe Antena Play: https://goo.gl/mJ7LTV. Şi dacă nu eşti in fata televizorului, poţi urmări LIVE emisiunea de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!