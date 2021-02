Pepe este câștigătorul "Te cunosc de undeva!" din 20 februarie 2021

Ediția din această seară a fost una de-a dreptul spectaculoasă, iar concurenții au avut foarte multe de arătat. Au fost transformări excepționale, care au atras toate privirile telespectatorilor, cât și a juraților.

Clasamentul din această seară îl are în frunte pe Pepe, care a strâns 58 de puncte cu transformarea sa în MC Hammer. Se pare că piesa "U Can't Touch This" i-a purtat noroc și i-a adus victoria în gala cardio.

Pe locul doi al clasamentului se aflau Liviu și Andrei cu 47 de puncte, pe locul trei este Cristina Vasiu cu 46 de puncte, pe locul patru sunt Ana Baniciu și Raluka cu 42 de puncte, pe locul cinci se situează Emilia Popescu cu 38 de puncte, pe locul șase sunt Adriana Trandafir și Romică Țociu cu 30 de puncte, pe locul șapte este Radu Ștefan Bănică, iar pe ultimul loc se află Mirela Vaida.

