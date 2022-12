Răzvan şi Dani, Iulia Albu şi nea Mărin şi Carmen Brumă şi Mihail Pautov, la ediția specială Te cunosc de undeva!

În Ajunul Crăciunului, telespectatorii Antena 1 vor trăi magia sărbătorii într-o ediţie specială a transforming show-ului Te cunosc de undeva!. 6 cupluri de artişti #NăscuţiPentruSpectacol vor aduce pe scena emisiunii un regal al transformărilor spectaculoase, pe 24 decembrie, de la 20:00, la Antena 1.

Răzvan şi Dani, Iulia Albu şi nea Mărin şi Carmen Brumă şi Mihail Pautov, printre cuplurile de vedete ale ediţiei speciale Te cunosc de undeva!

Răzvan şi Dani, Iulia Albu şi nea Mărin, Carmen Brumă şi Mihail Pautov, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Adriana Trandafir şi Romică Ţociu şi Emi şi Cuza se vor întrece în transformări care mai de care mai spectaculoase şi vor aduce spiritul Crăciunului în casele românilor, în vreme ce Irina şi Răzvan Fodor au acceptat şi ei provocarea ruletei şi îi vor colinda de acasă pe telespectatori, în ajun de sărbătoare.

„Prima dată, am simțit teamă și reticență în legătură cu propunerea de a participa la ediția specială Te cunosc de undeva!“, a declarat Carmen Brumă, iar Mihail Pautov a intervenit imediat: „Prima dată a fost chiar cu negare! Am zis: «Cine? Noi?»“. Ulterior, Carmen Brumă a adăugat: „Acum suntem în faza de ușor entuziasm“. „Eu chiar sunt în faza în care știu că o să regret că s-a terminat. (...). Poate vom participa la următorul sezon Te cunosc de undeva!“, a mai precizat moderatorul emisiunii MediCOOL.

„Pe principiul: sunt alții și mai nebuni decât noi și au văzut combinația asta, de ce nu?!?“, a declarat râzând Iulia Albu, în timp ce Nea Mărin a adăugat: „Un Berbec și cu o Leoaică nu pot să facă decât lucruri bune!“. Şi pentru Răzvan şi Dani propunerea a fost una surprinzătoare: „Eu nici acum n-am primit invitația, se pare că l-au chemat doar pe Răzvan, da’ am zis să nu vină singur... Sper să-l facă ren sau să fie spiridușul meu, eu, fiind Moș Crăciun“, a mărturisit Dani Oțil în spirit de glumă. Răzvan Simion a precizat: „Am fost numit, n-am fost ales... dacă-i ordin, cu plăcere! E interesant, e a treia noastră participare la Te cunosc de undeva! O dată, am făcut playback, altă dată, am fost instrumentiștii de la ABBA și acum chiar avem versuri, cântăm live, avem coregrafie“, a mai glumit haiosul matinal.

Michael Bublé & Blake Shelton – Home, Russel – Santa Claus is Back in Town, Dolly Parton & Kenny Rogers – Christmas Without You, Kylie Minogue & Rod Stewart – Santa Baby & Let It Snow, dar şi colinde tradiţionale româneşti vor fi aduse pe scena transforming show-ului de la Antena 1 în seara de Ajun, de la ora 20.00.