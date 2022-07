Semifinala Te cunosc de undeva!, lider de audiență! Ilona&Ristei, Emi&Cuza, Alexia&Dima și Romică Țociu&Carmen Chindriș, în finală

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul întregului public urban, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva! (20:00 – 00:02), lider de audienţă, cu 6,1 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 21,2 urmată de Pro TV, cu 4,2 puncte de rating și 14,6 cota de piață.

Semifinala Te cunosc de undeva!, lider de audiență

De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 5,6 puncte de rating și 18,9 cota de piață, urmată de Pro Tv cu 4,7 puncte de rating şi 15,7 cota de piaţă. În minutul de aur 22:19, aproape 1.4 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau jurizarea celei mai noi ediţii Te cunosc de undeva!, la Antena 1.

Semifinala Te cunosc de undeva! a debutat cu duelul dintre Emi & Cuza și Alexia & Dima, care a stabilit prima echipa finalistă. Pentru duel, cele două echipe au interpretat momentul lor favorit din emisiune, respectiv melodia în chineză, Emi și Cuza și Thriller, Alexia și Dima. Doar juriul a notat duelul, iar cu 3 voturi la 1, prima echipă care a intrat în marea finală a fost cea formată din Emi și Cuza.

Momentul pregătit de Emi și Cuza pentru semifinală nu a fost punctat, întrucât pentru prima oară și publicul prezent în sală a putut să voteze, în timpul transformării lor.

Primul cuplu al semifinalei a debutat cu un moment de cabaret, Ana și Monica Odagiu au adus anii 20 cu ajutorul musicalului Chicago- All that Jazz, în platoul Te cunosc de undeva!. Următoarea echipă a ales să meargă pe un mix între muzică populară și muzică rock. Paula Chirilă și Maria Buză s-au transformat în starul pop Feli și legenda muzicii populare românești Floarea Calotă, interpretând piesa Constantine, Constantine. Eleganța, prestanța și glamour-ul au caracterizat momentul lui Romică Țociu și Carmen Chindriș, care s-au transformat în Tom Jones și Helene Fischer cu o reinterpretare a hit-ului Sex Bomb.

Întorcându-ne pe meleagurile românești, în anii ’20, când Maria Tănase a luat o poezie a lui Anton Pann și a transformat-o în melodia Până când nu te iubeam. Dacă în ediția trecută Zarug și Jazzy Jo s-a transformat în Edith Piaf, în semifinală au intrat în pielea celei, care este supranumită Edith Piaf de România, Maria Tănase. Energie, optimism și senzualitate au adus Ilona Brezoianu și Florin Ristei pe scena Te cunosc de undeva! cu melodia You are the want that I want din musicalul Grease, pe care fiecare a dansat cel puțin o dată.

Alexia și Dima au interpretat imnul îndrăgostiților din muzicalul Dirty Dancing, Time of my life. Ultima transformare a semifinalei a fost cea a Anisiei Gafton și Ionuț Rusu, care au avut o provocare de zile mari. Aceștia au intrat în pielea unei soprane, Felicia Filip și o legendă a muzicii rock românești, Cristi Minculescu cu melodia De vei pleca.

Misiunea juraților a fost una grea, toate transformările fiind la cel mai înalt nivel. Întrucât au fost doar 7 echipe în semifinală, juriul a acordat puncte de la 5 la 11. Concurenții au acordat și ei echipei favorite cele cinci puncte. Iar în timpul momentului cuplului format din Emi și Cuza, care au cântat, dar și parodiat în același timp piesa Billionaire a lui Bruno Mars și Travie McCoy, publicul prezent în sală a acordat note de la 5-11 cuplurilor de concurenți.

Clasamentul a fost de data aceasta răsturnat de către public, iar echipele care au intrat în marea finală a sezonului 17 Te cunosc de undeva! sunt: Emi & Cuza, Ilona & Ristei, Alexia & Dima și Romică Țociu & Carmen Chindriș.

Cine va câștiga marea finală a sezonului 17 Te cunosc de undeva!, dar și marele premiu de 15.000 €, care va fi donat în scop caritabil, telespectatorii celui mai de succes transforming show, vor vedea sâmbata viitoare, de la ora 20:00 , pe Antena 1.