Show-ul Te cunosc de undeva! revine, pe 7 septembrie, la Antena 1

Cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva! începe sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20,00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul cu mari surprize, multă voie-bună și transformări fabuloase.

TE CUNOSC DE UNDEVA. SEZON 14. În cel de-al 14-lea sezon, vor urca pe scenă 12 artiști concurenți. În premieră, la Te cunosc de undeva!, aceștia vor fi împărțiți astfel: opt dintre ei vor cânta în duet, iar ceilalți patru vor evolua individual.

Cele patru perechi de artiști vor fi formate din Alexandru și Monica Anghel, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Șerban Copoț și Cezar Ouatu, Ada și Cornel Palade, pe când ceilalți patru concurenți - Bella Santiago, Sorana Darclee Mohamad, Diana Matei și Grigore Gherman - vor evolua individual în fața juraților Ozana Barabancea, care acordă punctele pentru canto, Andreea Bălan, pentru coregrafie, Cristi Iacob, pentru actorie, și Aurelian Temișan, pentru întregul show pe care-l face în scenă concurentul.

TE CUNOSC DE UNDEVA. SEZON 14. „Iată-ne în al optulea an Te cunosc de undeva!, sezonul 14! De această dată, venim cu o extraordinară distribuție de 12 artiști, organizați în 4 cupluri și 4 singles. Opt momente artistice la care adăugăm cele mai memorabile interpretări și transformări ale tuturor sezoanelor de până acum. Avem un decor și mai spectaculos, avem o nouă colegă extraordinară, Carmen Marinescu, ce va oferi publicului momente efervescente din backstage. Astfel, partea de reality a show-ului își va face și mai mult simțită prezența. În plus, concurenții noștri vor scăpa de stresul “notei 4”, pentru că jurizarea va începe cu “5 puncte”. Cosmin Seleși va veni și el cu o noutate profesional-personală în acest sezon. Surpriză!”, spune Augusta Lazarov Petrescu, producătorul general al show-ului.

TE CUNOSC DE UNDEVA. SEZON 14. Care vor fi primele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cei 12 concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor vedea, din 7 septembrie, de la ora 20,00, în prima ediție a celui de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Alatura-te abonatilor AntenaPlay: https://s.a1.ro/GMizvqZ

INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube