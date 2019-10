Andreea Bălan trece prin momente grele! Artista a luat măsuri de urgență: „A cerut bani”

Andreea Bălan a fost atacată de răufăcători. Artista a făcut primele declaraţii, în exclusivitate pentru Antena Stars, după ce i s-au cerut bani pentru a primi înapoi ce i s-a furat.

Contul de Instagram dedicat fiicelor Andreei Bălan a fost spart.

„Da, a fost spart de un arab. Pur și simplu, când am intrat să postez ceva, am fost delogată, nu l-am mai găsit. În locul numelui contului, am găsit numele unui arab. Cineva din echipa mea l-a contactat, a cerut niște bani și ne-am dat seama că unii oamenii cu asta se ocupă: să spargă conturi și apoi să facă rost de bani.

Am scris la Facebook, am scris și la Instagram și s-a rezolvat parțial. I s-a luat contul omului respectiv și acum urmează să mi se dea contul înapoi. Deci, se rezolvă. Este doar o chestiune de timp și de stres. Adică, chiar dacă se sparg anumite conturi, nu pierzi informația, nici urmăritorii, nici numele”, a declarat Andreea Bălan.

Întrebată dacă își va recupera și fotografiile postate pe acel cont, jurata de la „Te cunosc de undeva!” a spus:

„Bănuiesc că dacă el a cerut niște bani, a arhivat pozele mele. Dacă cineva ar fi dispus să dea banii respectivi ca să primească contul înapoi, trebuie să primească și pozele, să primească contul așa cum era. Important e să îmi iau contul înapoi, pentru că se strânseseră 40.000 de urmăritori”, a adăugat Andreea Bălan.

