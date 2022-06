Surorile Odagiu, supărate pe personajul din cea mai nouă gală Te cunosc de undeva! Mama lor: „Seamănă cu voi!”

Celebra broscuţă ce a făcut înconjurul pământului în anul 2018 le-a dat mari bătăi de cap Anei şi Monicăi, fetele declarându-se de-a dreptul supărate pe alegerea ruletei.

„Nu că ne-am ofticat, ne-am supărat, am plâns când am văzut ce s-a gândit ruleta să ne dea!”, a declarat Monica, în vreme ce Ana a povestit, amuzată acum:

Monica şi Ana Odagiu vor cânta El Chombo - Dame tu Cosita în gala de pe 4 iunie de Te cunosc de undeva!

„Când am ajuns acasă, după ce am aflat personajul, supărate nevoie mare, mama ne-a spus răspicat: <Eu înţeleg de ce vi l-a dat, seamănă cu voi!>. I-am replicat imediat: <Pe bune, mă, mama?>, iar ea mi-a spus <Da, mai ales cu tine, Ana, nu mai râde! Seamănă de-a binelea!>.

Am adormit atat de supărată, încât şi în vis mi-a apărut broasca asta, care mi-a spus: <Nu înţeleg de ce eşti atât de supărată! Nu înţelegi că semăn cu tine!”. A doua zi mi-am zis ok, asta, şi am acceptat personajul!”.

Cum s-au descurcat Monica şi Ana cu provocările El Chombo şi cum au reacţionat juraţii atunci când le-au văzut pe scena transforming show-ului de la Antena 1, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, mâine seară, de la 20:00, la Antena 1.