Te cunosc de undeva, 17 aprilie 2021. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se transformă în Katy Perry & Nicki Minaj

În Gala Seară de dans, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au de interepretat niște voci foarte cunoscute la nivel internațional, iar acest lucru îi pune în dificultate, mai ales că erau feminine! Katy Perry & Nicki Minaj au fosta duse în platoul Te cunosc de undeva de artiștii noștri hazlii.

Deși au trecut prin mai multe transformări spectaculoase de-a lungul emisiunii "Te cunosc de undeva!", cei doi surprind de fiecare dată. Cei doi parteneri de scenă au intrat în pielea personajelor și s-au descurcat de minune!

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, spectacol neașteptat pe scena transformărilor

Cei doi artiști au reușit să creeze atmosfera unei seri de concert, exact ca pe marile scene. Dezinvolți, joviali și plin de șarm, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au reușit să intre în pielea a două personaje sex simbol al vremurilor noastre, recunsocute la nivel mondial, Katy Perry & Nicki Minaj.

Așa cum ne-au obișnuit, cu o fuziune evidentă a celor doi, artiștii au reușit să creeze atmosfera de pe marile scene unde interpretau Katy Perry & Nicki Minaj.. Dezinvolți și plini de șarm, piesa "Girls just wanna have fun" a prins contur sub vocile și mișcările teatrale ale cântăreților.

Cei doi au avut parte și de un eveniment neașteptat. Confetiile au bubuit deasupra lor și nu s-au așteptat. Andrei Ștefănescu s-a speriat chair foarte tare în timp ce interpreta, dar a dus totul la bun sfârșit într-o notă excelentă: „De ce nu ne anunțați?”, întreabă Liviu.

Ozana Barabancea a avut numai cuvinte de laudă la adresa băieților și mai ales "dulcegăriile" s-au îndreptat către Liviu, care a atras atenția cu un costum feminin: "Așa am păcălit o viață. Nu cântă el frumos, dar uite ce gropițe face", spune Liviu despre el, după remarca juratei.

Cei doi s-au descurcat foarte bine și la mișcarea scenică. Au reușit să intre perfect în pielea celor două artiste internaționale: "A fost spectaculos tot momentul. Mi-a plăcut foarte mult momentul chiar dacă nu ați dansat voi doi, ați țopăit. Momentul a fost spectaculos!", spune Andreea Bălan, plăcut surprinsă și de băieți, dar și de balet.

Sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva", de la Antena 1, aduce suprize mari

