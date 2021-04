Te cunosc de undeva, 17 aprilie 2021. Mirela Vaida se transformă în Gaby - El Meneaito

Mirela Vaida face parte din categoria celor mai iubite figuri din televiziunea românească și asta pentru că profesionalismul și carisma sa sunt de neînlocuit! Prezentatoarea Tv și concureta de la Te cunosc de undeva, în vârstă de 38 de ani, este o iubitoare a televiziunii, dar și a muzicii.

Repetițiile pentru cel mai nou sezon al show-ului transformărilor sunt în toi, iar Mirela Vaida se pregătește extrem de mult pentru ca totul să iasă perfect. În zilele în care nu apare la Acces Direct, prezentatoarea lucrează de zor pentru a atinge perfecțiunea cu prestațiile sale la Te cunosc de undeva!

Shakira, Madonna, Doina Badea sau Pink, niciuna dintre aceste transformări nu au adus-o pe Mirela într-o asemenea stare cum a reuşit personajul pe care îl va avea de interpretat sâmbăta aceasta la Te cunosc de undeva!.

Citește și: Mirela Vaida la Te cunosc de undeva!: „E nenorocire! Nu vreau să mai aud de ea în veci!”

Mirela Vaida, dans energic la Te cunosc de undeva. "El Meneaito" a ridicat pe toți în picioare

Mirela Vaida s-a confruntat cu câteva dificultăți la repetiții: "Ozana, martor mi-e Dumnezeu. Nu am avut parte niciodată de o provocare mai mare decât aceea de a cânta fără cap și fără coadă o înșiruire de cuvinte pe care nu le înțeleg, nu înțeleg cum le împarte, cum respiră. Este îngrizitor de greu", îi psune Mirela Ozanei Barabancea.

Pentru gala Seara de dans, Ruleta i-a adus Mirelei un personaj nu doar reprezentativ pentru muzica internaţională, ci unul care a inventat un stil de dans. Astfel, Mirela se va transforma sâmbătă în Gaby şi va interpreta El Meneaito.

"Este nenorocire! Nu mai vreau să aud de această melodie în veci. Am rupt foi, am spart farfurii acasă, am trântit vaze cu flori, ama runcat de toți pereții. Nu pot! Este piesa care mi-a pus capac sezonul accesta!", îi spune Mirela lui Cristi Iacob.

Citește și: Te cunosc de undeva, 10 aprilie 2021. Mirela Vaida s-a transformat în Pepe și a impresionat jurații. Ce a intimidat-o

Cristi Iacob a venit imediat în întâmpinarea ei şi a conchis: „E clar, Mirela are sindromul Meneaito!”. Cu toate acestea, momentul a fost unul extrem de bun. și a ridicat pe toată lumea în picioare.

Spune ce crezi despre transformările din fiecare ediție, chiar în timp ce o urmărești în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 este difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1! Show-ul reprezintă o adevărată provocare pentru artiştii care au acceptat să participe, deoarece aceștia sunt puși la grea încercare de către ruleta care promite personaje de excepție și momente de magie curată pe scenă!

Sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, aduce suprize mari

Printre surprizele noului sezon se numără şi proiectul online „Te cunosc de undeva! After Party”. Dorian Popa, fost concurent al transforming show-ului se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe TV, la „Te cunosc de undeva! After Party”.

Mai exact, un episod exclusiv online, ce va putea fi urmărit pe www.a1.ro, în care urmăritorii vor avea acces direct în culisele emisiunii, unde Dorian Popa se distrează alături de vedetele show-ului şi este pus pe glume şi provocări non stop!

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

Urmărește integral ultima ediție: https://antenaplay.ro/te-cunosc-de-undeva. Vezi ce-ți place

Spune ce crezi despre transformările din fiecare ediție, chiar în timp ce o urmărești în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Hâț 😊 Dacă vrei să intri în culisele show-ului, vezi cel mai nou episod de After Party, cu Dorian Popa: https://a1.ro/video/antena-1/te-cunosc-de-undeva-after-party/