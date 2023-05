Te cunosc de undeva! 27 mai 2023. CRBL și Radu Țibulcă, show total pe scenă. Cât de bine au semănat cu Skizzo Skillz și Corina

CRBL a fost foarte încântat când a aflat că trebuie să se transforme în Skizzo Skillz pentru cea de-a noua gală. El a dezvăluit chiar ca este confundat pe stradă cu personajul pe care îl interpretează azi, iar greul a picat, de fapt, pe partenerul lui. Radu Țibulcă a avut un travesti de milionae în pielea Corinei.

CRBL și Radu Țibulcă s-au transformat în Skizzo Skillz și Corina la Te cunosc de undeva! sezonul 19. Cum le-a ieșit piesa „Fete din Balcani”

Radu Țibulcă nu a avut deloc o misiune ușoară în ediția din această seară. Cu o perucă extrem de lungă și tocuri înalte, concurentul Te cunosc de undeva! sezonul 19 s-a transformat în Corina și în plus, a încercat să se apropie cât mai mult de mișcările ei lascive.

Însă nici CRBL nu s-a relaxat. Deși i-a venit mănușă rolul, el a adus și un touch personal piesei și a modificat câteva versuri ale piesei „Fete din Balcan”, cu dedicație pentru jurați și prezentatori.

Jurizare CRBL și Radu Țibulcă la Te cunosc de undeva! 27 mai 2023

„Te-ai epilat, ai și unghii false, ai depus efort, ești foarte feminin, și gesturile foarte feminine, apreciem munca. El a fost bine. Dar super bine mi s-a părut CRBL. Când ai început să cânți, mi s-a părut că ești 1 la 1 cu Skizzo și la timbru, și la mimică, și la gesturi și la picioare a spus Andreea Bălan.

„Ozanei i-a plăcut foarte mult de CRBL, cum a frazat, cum a schimbat textul. Îmi place foarte mult de tine, domnul Radu, dar te prefer bărbat”, a adăugat și Ozana.

Mai mult, de data aceasta, în public a fost prezentă și mama lui Radu Țibulcă și a dezvăluit ce părere are despre prestația fiului ei: „Neașteptat de bine, mai ales că în văd așa fată blondă. Nu l-am recunoscut eu. L-am văzut când a intrat în culise, a venit în fața mea. Am crezut că e Emilian: foarte înalt, nu am văzut tocurile și m-a indus pe mine în eroare. Nu știu de unde a moștenit. Eu aș fi vrut să cânt, dar nu am încercat. Eu sunt jurist”.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 19, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ajuns deja la al 19-lea sezon, transforming show-ul Te cunosc de undeva!, vine cu o abordare cu totul şi cu totul nouă și cu o mulțime de surprize. Opt cupluri de artişti în mare formă au spus <DA> magistralului show al transformărilor și promit un spectacol în mare formă.

Astfel, CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon, în fiecare sâmbătă de la ora 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Pepe și Alina Pușcaș revin în rolul de prezentatori, iar Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob şi Aurelian Temişan își ocupă locurile la masa juriului. De asemenea, Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, în calitate de jurat permanent în cel de-al 19-lea sezon.

O nouă surpriză apare și în sistemul de acordare a premiilor. Începând din acest sezon, publicul de acasă îşi va putea vota săptămânal echipa favorită în aplicaţia Antena 1 sau pe vot.a1.ro. Echipa care acumulează cele mai multe voturi de-a lungul întregului sezon va primi Premiul de Popularitate, în Marea Finală.

Odată cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! revine şi un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. În fiecare sâmbătă, după difuzarea galei pe tv, Zarug îi va invita pe telespectatori în backstage-ul show-ului, pe AntenaPLAY.