Te cunosc de undeva! 3 decembrie 2022. Connect-r și Shift s-au transformat în Smiley și Uzzi și au cântat „În lipsa mea”

Connect-r și Shift s-au transformat în Smiley și Uzzi la Te cunosc de undeva!, în ediția din 3 decembrie 2022. Aceștia au fost apreciați de jurații care au ținut să le spună lucruri frumoase.

Connect-r și Shift, transformarea cu care au făcut show total pe scena de la Te cunosc de undeva!, 3 decembrie 2022

Connect-r și Shift au recreat videoclipul celebru al piesei „În lipsa mea” de la Smiley și Uzzi. Cei doi au reușit să creeze un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 18.

Ce au ținut să spună jurații:

Jurizare Connect-r și Shift de la Te cunosc de undeva!, ediția din 3 decembrie 2022

„Deci am sesizat atitudinea baletului. Mi-a plăcut tot momentul, mi-a plăcut că v-ați simțit ca peștele în apă, sunteți oamenii potriviți, la locul potrivit, pe scena potrivită!”, spune Ozana Barabancea.

„Nu m-a deranjat faptul că nu ai avut conitnuitate la acel vers. Foarte bun momentul și nu o să mai fie la fel ca înainte! Bravo Shift, asemănare cu Uzzi”, spune Aurelian Temișan.

„Foarte spectaculos momentul. S-au deschis ușile și a fost coregrafie. Ați avut atitudine. Shift, cu greutate, cu ținută, aroganță. Foarte bine, unul dintre cele mai bune momente. Atitudinea a contat”, spune Andreea Bălan.

„Mingea a fost la voi în teren. Aici e o chestie de detaliu. Am văzut o piesă de teatru, poveste. Am văzut clipul. Am fost încântat. Tu i-ai adus un omagiu prietenului tău. Am vrut să găsesc un nod în papură. Bine de tot! Mi-a plăcut”, spune Cristi Iacob.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 18, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Provocări majore, transformări majore şi surprize majore sunt doar câteva dintre ingredientele #tcdu18, difuzat pe Antena 1 și exclusiv online pe AntenaPLAY, un sezon cât o petrecere imensă, care adună laolaltă toată muzica lumii, pe cea mai mare scenă.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seară, de la ora 20:00.

La ceas aniversar, transforming show-ul vine și cu o serie de mofidicări, mai palpitante, atât pentru concureți cât și pentru telespectatori. În acest sezon, a fost introdus un bonus 100 de puncte,care poate aduce schimbări de clasament spectaculoase. Potrivit regulamentului, acesta poate fi acordat o singură dată pe sezon, de către fiecare membru al juriului.

O altă nouă regulă arată că la momentul extragerii următoarei melodii, un cuplu va putea primi doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat, iar concurenții vor afla în cine trebuie să se transforme abia la prima repetiție.

Zarug, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai sezonului 17 al show-ului revine și el, de data aceasta, în calitate de host Te cunosc de undeva! After Party. Imediat după difuzarea fiecărei gale, Zarug îi invită pe telespectatori în culisele emisiunii, la Te cunosc de undeva! After Party, o serie de episoade exclusiv online, ce pot fi urmărite pe AntenaPLAY.