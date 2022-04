Te Cunosc de Undeva! 30 aprilie 2022. Emi şi Cuza, transformarea care a lăsat cu gura căscată. Connect-R, interpretat magistral

Parodiile lor de pe YouTube au scos milioane de vizualizări, dar hai să vedem cum s-au înțeles cu antrenorii Te cunosc de Undeva!. Practic, poți să le dai orice pentru că ei sunt "puștii rebeli" ai online-ului și au curaj să interpreteze orice personalitate.

Emi şi Cuza au făcut spectacol în prima ediție din sezonul 17 Te cunosc de Undeva! Emi l-a interpretat magistral pe Connect-R

Cei doi artiști au reușit să creeze atmosfera unei seri de concert marca Smiley și Connect-R. Dezinvolți, joviali și plin de șarm, Emi şi Cuza au reușit să îi aducă în platoul marilor transformări pe doi mari artiști ai României, iar Cuza a șocat pentru că a reușit să cânte exact ca artistul Connect-R.

Vocea a fost unu-la-unu cu cea a artistului. Ambii au repetat mult, însă Emi pe parcursul repetițiilor s-a îmbolnăvit și nu a putut participa la tot procesul de pregătire, decât prin video-call: "I-ați dat piesă grea și a rămas cu cuvintele în gât", Spune Cuza, Crinei Mardare, profesoara de canto.

Emi și Cuza s-au regrupat pentru o seară spectaculoasă. Ei au primit o avalanșă de aplauze la final din partea juraților, semn că au făcut show în adevăratul sens al cuvântului.

Jurizarea cuplului Emi şi Cuza pentru momentul Connect-R și Smiley - Rita, din 30 aprilie 2022

Cei doi parteneri de scenă au intrat în pielea personajelor și s-au descurcat de minune!

Așa cum ne-au obișnuit, cu o fuziune evidentă a celor doi, artiștii au reușit să creeze atmosfera pe care cei doi artiști uriași ai țării noastre o pot face. Dezinvolți și plini de șarm, piesa "Rita" a prins contur sub vocile și mișcările teatrale ale cântăreților și ale bandului.

"Ca să parodiezi pe cineva, trebuie să cunoști foarte bine ce parodiezi. Vă aplaud pe amândoi, ați făcut un efort foarte bun. Lejeritate excelentă pe scenă ceea ce e foarte important", a spus Cristi Iacob.

"Fascinant, fascinant! Efectiv am rămas șocată când ai început Cuza să cânți. Am zis, e Connect-R pe spate,e pe bandă, deci n-ai cum, a fost unu-la-unu ca voce, ca emisie. Iar apoi ca mișcare din nou unu-la-unu. Măi dar atitudinea ta, relaxarea, deci jur am crezut că-l văd pe Connect-R pe scenă. În cazul tău Emi nu mi s-a părut că-l văd pe Smiley pe scenă", a spus Andreea Bălan.

"Apreciez această relaxare, dar ușor încordată pentru că este de înțeles pentru că este prima ta apariție Emi. Faceți o echipă foarte bună", a spus Ozana Barabancea.

Ozana Brabancea a fost impresionată de prestația lor și a spus că cei doi merită toate aplauzele.

Cei doi s-au descurcat foarte bine și la coregrafie. Au reușit să intre perfect în pielea celor doi artiști atât cât matrița le-a permis. Concurenții au intrat pe scena "Te cunosc de undeva!" cu foarte multă energie și voie bună, iar totul a devenit rapid un spectacol memorabil.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

