Te cunosc de undeva! 4 iunie 2022. Ana și Monica Odagiu, transformare incredibilă în El Chombo. Cum au cântat "Dame tu Cosita"

Ana și Monica Odagiu sunt două concurente extrem de puternice, lucru pe care ruleta îl știe, de aceea le provoacă la transformări uluitoare! Și ele știu acest lucru, însă nu s-au așteptat deloc la un personaj atât de complex!

Până și mama lor a fost uimită de provocare însă a ajuns la o concluzie care a stârnit amuzament: “Eu înţeleg de ce vi l-a dat, seamănă cu voi!”

Ana şi Monica Odagiu au interpretat El Chombo, cu celebra melodie Dame tu Cosita. Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în a șasea ediție a sezonului 17

Celebra broscuţă ce a făcut înconjurul pământului în anul 2018 le-a dat mari bătăi de cap Anei şi Monicăi, fetele declarându-se de-a dreptul supărate pe alegerea ruletei.

„Nu că ne-am ofticat, ne-am supărat, am plâns când am văzut ce s-a gândit ruleta să ne dea!”, a declarat Monica, în vreme ce Ana a povestit, amuzată acum: „Când am ajuns acasă, după ce am aflat personajul, supărate nevoie mare, mama ne-a spus răspicat: <Eu înţeleg de ce vi l-a dat, seamănă cu voi!>. I-am replicat imediat: <Pe bune, mă, mama?>, iar ea mi-a spus <Da, mai ales cu tine, Ana, nu mai râde! Seamănă de-a binelea!>.

Am adormit atât de supărată, încât şi în vis mi-a apărut broasca asta, care mi-a spus: <Nu înţeleg de ce eşti atât de supărată! Nu înţelegi că semăn cu tine!”. A doua zi mi-am zis ok, asta, şi am acceptat personajul!”.

Cele două au făcut un show cum nimeni nu și-a imaginat, iar dansul celebru i-a uimit și amuzat pe toți în același timp! Cert este că surorile Odagiu au un talent incredibil, iar acest personaj a fost un test pe care l-au trecut cu brio!

Jurizarea cuplului Ana şi Monica Odagiu. Ce spune juriul despre prestația din 4 iunie 2022 a celor doi

La masa juriului a fost senzație! Dans, râs cu lacrimi și cântat odată cu cele două surori! Reacțiile au fost pe măsură! Momentul a uimit pe toată lumea și colegii au venit toți pe scenă să danseze cu ei!

"Dragele mele, eu nu știu de ce v-ați speriat de momentul acesta! Nu știu de ce nu v-a plăcut! Nu vă dați seama cât de bine ați arătat în contextul cu grafica, cu dansatorii, coreografia! Extraordinar, efectiv! Ați arătat foarte bine! Cred că nimeni nu putea să facă acest moment mai bine ca voi", a spus Andreea Bălan.

"Voi ați luat-o ca pe o joacă, nu ați caricaturizat, deci ați luat-o aproape ca pe un cardio cu talent. Ați băgat și talentul pe care îl aveți voi de la bunul Dumnezeu și a ieșit un moment frumos, care cu siguranță va fi foarte bine gustat!, a spus Cristi Iacob.

"Din punct de vedere vocal, aceste câteva note cântat bine și sub presiunea unui exercițiu foarte cardio, denotă faptul că sunteți cu adevărat profesioniste!", a spus Ozana Barabancea.

"Respect! Ce ați făcut voi nu știu dacă aș fi în stare să fac!", a spus Aurelian Temișan.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

