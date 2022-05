Te cunosc de undeva! 7 mai 2022. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei cântă P!nk & Sam Smith – Stay with me. Interpretare de excepție

Ilona Brezoianu a avut mai multe emoții decât Florin Ristei care este obișnuit cu muzica, fiind un artist extrem de cunoscut. Pe când, Ilona are în sânge teatrul mai mult decât muzica, însă jurații au altă părere, are nevoie de mai multă încredere și asta pentru că are un talent remarcabil și calități vocale care nu pot fi trecute cu vederea prea ușor.

Florin Ristei și Ilona Brezoianu au făcut față provocării aduse de ediția a doua din 7 mai 2022 și au reușit să pregătească un moment cu totul special. Aceștia s-au descurcat de minune încă de la repetiții și lecțiile de canto, de teatru și de dans au mers ca unse pe cei doi, deja profesioniști. Cei doi s-au descurcat de minune pe scenă!

Florin Ristei și Ilona Brezoianu, moment special la Te cunosc de undeva!, sezonul 17. Au adus în scenă legendele P!nk & Sam Smith. Cum s-au descurcat

Cea de-a doua gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta de la 20:00, la Antena 1 vine cu un moment cu totul special pe scena transforming show-ului. Ruleta le-a adus Ilonei şi lui Florin Ristei două personaje pe cât de frumoase, pe atât de emoționante şi un duet posibil doar pe scena Te cunosc de undeva! – P!nk & Sam Smith – Stay with me.

„Dacă mâine nu ne dă note mari, eu plâng, vă zic de pe acum!”, a spus Ilona la repetiţiile pentru cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, dându-i şi un sfat partenerului ei, Florin: „Sam Smith nu e atât de energic ca tine, când cânţi! Jucăm un pic de dragoste aici. Dar tu ştii să joci chestia asta?! Aici ne proptim!”, a mai glumit Ilona, în vreme ce imediat după reprezentaţia pe scena transforming show-ului, a mărturisit, cu ochii în lacrimi: „Era să leşin de emoţie!”.

Cei doi s-au completat excepțional, în ciuda emoțiilor avute. Platoul a fost cuprins de note muzicale cântate spre perfecțiune și un show total, demn de marile scene.

Jurizarea cuplului Florin Ristei și Ilona Brezoianu. Artiștii au interpretat în gala din 7 mai 2022 P!nk & Sam Smith – Stay with me

Cei doi au primit ropote de aplauze din partea celor prezenți în platou, dar și din partea juraților, care pur și simplu au fost uimiți de performanța făcută. Juriul a fost în extaz, iar cuvinte de laudă au curs nesfârșite.

"Ilona, super! Un singur detaliu, nu mai sta cocoșată, că te plesnesc! Pe mine m-ați emoționat, iar vocal, deși nu e culoarul meu, am fost cu voi. Emoția ta este splendidă", a spus Cristi Iacob.

"Apropo de vocal, dacă îmi dai voie să preiau. În primul rând vă stă foarte bine împreună și chimia asta se simte. Voi sunteți o echipa fantastică! Ași făcut în această seară un regal", a spus Ozana Barabancea.

"Ai cântat foarte bine Ilona! Cu Florin nu îmi e frică! A fost excepțional, a spus Aurelian Temișan.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

