Roxana Dobre recunoaște că „cineva de acolo de sus” l-a trimis pe medicul care l-a ajutat pe manelist să ajungă pe mâini bune, iar Florin Salam plănuiește să își deschidă clinică în România! Iată cum se simte după ce a fost internat în Serbia timp de aproape 3 săptămâni!

Florin Salam a trecut printr-o perioadă extrem de grea după ce a fost internat într-un spital din Serbia pentru aproximativ 3 săptămâni.

Artistul recunoaște că a fost nevoit să intre live să își anunțe fanii de necazul său pentru că cei mai mulți dintre aceștia nu îl credeau. Dorința lui de a-i face pe români să înțeleagă că se confrunta cu adevărat cu probleme de sănătate a avut loc în contextul în care acesta primea apeluri pentru planificarea unor evenimente.

Pentru că oamenii nu îl credeau că refuză cântările pe bună dreptate, acesta s-a gândit că cel mai bine ar fi să facă un anunț prin care informația să se răspândească rapid și eficient.

Iată cum a fost ultima perioadă din viața lui Florin Salam și cu ce gânduri a plecat din spital după aproape 3 săptămâni de internare!

Florin Salam, confesiuni dureroase despre perioada petrecută în spital: „Oamenii nu credeau că am probleme”

Invitat la Un show păcătos alături de soția lui, Roxana Dobre, Florin Salam a făcut câteva dezvăluiri dureroase în legătură cu viața sa din ultima perioadă și despre motivul pentru care nu a ținut secret faptul că se confruntă cu probleme de sănătate.

„Ca artist trebuie să anunți oamenii care îți e situația pentru că ei vor să te cheme. Eu am nunți și pentru 2027. Dar dacă tot primesc telefoane, eu fiind într-o situație mai grea un pic, mai îmi ardea mie să stau să iau nunți? Și atunci trebuia să fac cumva un anunț ca să mai calmez un pic. În poziția aia trebuia să fac ceva, că oamenii nu credeau și tot sunau” a explicat cântărețul de manele.

„Eu am băut o perioadă, știe toată lumea, am făcut mai multe o perioadă, și cu voia mea și fără voia mea. La un moment dat, jur cu toată ființa mea că îmi părea rău (...) că știam că îmi supăr copiii, că o supăr pe ea (n. r. Roxana Dobre). Dar din cauza oamenilor eu am intrat înttr-o chestie și mai greu am putut să scap și îmi pare rău. Eu nu aveam voie să greșesc! (...) Am luat o hotărâre singur! (...) până nu am stat eu să îmi dau seama ce fac...” a mai povestit artistul.

„Din păcate viața s-a jucat un pic așa cu el și cu noi și acum, cum a spus și el, îi mulțumim bunului Dumnezeu. Am avut încredere în primul rând în Dumnezeu și în al doilea rând în el, bineînțeles pentru că eu nu l-am cunoscut așa și știam că omul pe care îl vedeam la momenutl respectiv nu era Florin al meu. Adică era altă persoană! Eu am avut încredere pentru că el nu era în stadiul acela, atât de critic.” a povestit și Roxana Dobre, soția lui care îi este alături de 11 ani de zile.

Mulțumirile au fost făcute și pentru domnul doctor care l-a ajutat pe Florin să ajungă unde trebuie, dar și pentru „cineva de acolo de sus”.

„Domnul doctor Laurențiu ne-a îndrumat și să îi spunem un simplu mulțumesc e prea puțin. A fost trimis de cineva de acolo de sus și sunt sigură că Dumnezeu o să aibă grijă de familia dânsului pentru că la rândul său ajută oameni.” a mai declarat Roxana Dobre.

Florin Salam plănuiește să își deschidă clinică în România

Florin Salam este atât de recunoscător pentru clinica din Serbia care a reușit să îl pună pe picioare, încât își dorește să o aducă și în România!

„Anunțul important e că acea clinică care era mică, nu mare, o voi face eu aici în România. Ne ajută domnul doctor Laurențiu, care el ne-a trimis acolo. Deci a fost singura soluție! Este o clinică de detoxifiere, dar cu o putere altfel pentru că eu simt ce simt. Ce n-am simțit niciodată. Este cea mai bună clinică din lume” au mai spus cei doi completându-se.

