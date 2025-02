Ana Baniciu, despre rugămintea mamei sale de pe patul de moarte. Ce i-a spus artistei: „M-am consumat foarte mult”

Mama Anei Baniciu s-a stins din viață în urmă cu aproximativ 3 ani din cauza unor probleme de sănătate. De curând, artista și-a făcut curaj să vorbească despre rugămintea mamei sale pe patul de moarte.

Ana Baniciu a trecut prin momente cumplite atunci când mama ei s-a stins din viață. Artistei i-a fost extrem de greu să treacă peste durerea produsă de moartea acesteia. Soția lui Mircea Baniciu a pierdut lupta cu boala în luna mai a anului 2022.

Timp de două luni, artista a fost alături de mama ei. Aceasta a petrecut mai mult timp la spital, unde vorbea destul de des cu medicii despre starea de sănătate a femeii care i-a dat viață.

Deși veștile rele nu au întârziat să apară, Ana Baniciu a sperat că mama ei se va face bine. În timp ce se afla pe patul de moarte, femeia a avut o rugăminte importantă la fiica ei. Cântăreața nu a fost luată prin surprindere de cerință, cunoscând-o destul de bine pe cea care a crescut-o.

Ana Baniciu a mărturisit ce i-a cerut mama ei cu puțin timp înainte să se stingă din viață

Artista a avut mare grijă de mama ei pe patul de spital. Chiar înainte să se stingă din viață, femeia a ținut să-i ceară fiicei sale să nu facă eforturi prea mari pentru a o ține în viață, dacă organismul ei nu mai poate face față bolii.

„Două luni am stat cu ea în spital constant. Maică-mea știa că are niște probleme, doar că era genul ăla de persoană care nu voia să meargă la doctor, ea zicea că atât cât este, este pentru ea.

A zis că să nu cumva să o chinui, să nu cumva să insist, dacă organismul nu mai vrea. Ăsta a fost și momentul în care eu am văzut cum funcționează organismul, am vorbit și cu medicii de acolo mult, stând zi și noapte acolo, am tot avut ocazia să am discuții cu ei.

În momentul în care un organism nu mai vrea să tragă, ei bine, nu mai trage. Adică eu am văzut o deteriorare fizică de pe o zi pe alta. Într-o zi mergea, a doua zi n-a mai mers și tot așa se ducea în jos”, a povestit Ana Baniciu în cadrul unui podcast, conform viva.ro.

Atunci când și-a dat seama că mama ei nu mai poate fi salvată, Ana Baniciu a apelat la ajutorul soțului ei pentru a se elibera de durere.

„Aveam 41 de kilograme când a murit maică-mea. M-am consumat foarte mult. Am stat într-un stres teribil pentru că… foarte târziu am putut realiza că nu se mai poate face nimic, cu toate că doctorii îmi cam spuneau, mă pregăteau.

Dar eu nu și nu și tot speram că se întâmplă o minune, erau zile în care se simțea mai bine și gata, mie îmi dădea așa un imbold că se face bine, până într-un moment când a venit alt medic la mine, deci medicul care era al mamei mele, nu îl puteam crede ce îmi spune, adică mereu ziceam că nu există, că e ok, o să fie bine.

Și la un moment dat a venit un alt medic care m-a scos de acolo și el mi-a explicat că nu mai e nicio șansă. Adică mi-a zis așa și atunci am înțeles. L-am chemat pe Edy, ne-am dus într-un parc și am început să urlu acolo, pentru că eram disperată”, a mai dezvăluit artista, conform surselor citate mai sus.