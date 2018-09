Imagini de colecție! Așa arăta Andreea Bălan la PRIMA apariție TV! Uitați-vă bine în spate, pe cine recunoașteți? Indiciu: e jurat la ”Te cunosc de undeva!”

Jurtata emisiunii ”Te cunosc de undeva!”, Andreea Bălan, este recunoscută ca artista cu cele mai spectaculoase show-uri din România. Drumul până aici a fost lung, cariera ei începând acum 24 de ani, pe când avea doar 10 ani!

Andreea Bălan a postat zilele trecute, pe contul său de Instagram, o înregistrare video de la prima ei apariție TV, în cadrul emisiunii ”Ba da, ba nu”. Micuță, dar foarte sigură pe ea, Andreea i-a făcut pe toți cei invitați să danseze!

”Acum 24 de ani, la varsta de 10 ani am avut prima aparitie la tv la emisiunea “Ba Da, Ba, Nu” de la TVR.

Asta se intampla cu 3 ani inainte de Andre, iar la 12 ani am lansat primul album solo.

De atunci sunt pe scena fara nicio pauza.

It’s been a long way si nu a fost usor deloc...🙂

Este foarte greu sa te mentii peste 2 decenii si sa te reinventezi mereu.”, a scris artista

Urmărind imaginile, sigur îl veți recunoaște și pe Aurelian Temișan, semn că destinele profesionale ale celor doi erau menite să se reîntâlnească la ”Te cunosc de undeva!”

Pe Andreea Bălan și Aurelian Temișan îi puteți urmări în noul sezon al emisiunii ”Te cunosc de undeva!”, difuzat în fiecare sâmbătă seară, de la ora 20:00, doar pe Antena 1!

