"Te cunosc de undeva!" începe, astăzi, la Antena 1: "Va fi un sezon memorabil, cu transformări cum nu au mai fost"

Prima ediție a celui de-al 13-lea sezon “Te cunosc de undeva!”, show prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, aduce diseară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-un decor nou și spectaculos, transformări de senzație și numeroase surprize.

Concurenții extrem de talentați ai acestui sezon - Alexandra Velniciuc, Mihai Trăistariu, Ana Baniciu și Raluka, Romică Țociu, Carmen Rădulescu, Jean de la Craiova, Alin Gheorghișan, Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, și Connect-R – sunt dornici să intre în pielea primelor personaje pregătite pentru ei de celebra ruletă. Iar jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan sunt nerăbdători să le acorde concurenților primele puncte din cel de-al 13-lea sezon al show-ului.

„Noul sezon este plin de surprize plăcute. De la actori cu voci penetrante, puternice și ambiții mari, la cântăreți dornici să experimenteze talentul muzical până la extrem, deschiși la lucruri noi și provocări artistice de calitate. Facem echipă bună cu noul nostru coleg, Cristi Iacob, căruia îi spunem bun venit la masa juriului și salutăm fanii și telespectatorii care ne-au așteptat, ne-au scris și ne-au dovedit iubirea lor.”, spune Ozana Barabancea, jurata vocilor.

„Sunt foarte fericită că avem super concurenți, toți foarte talentati, ambitioși și dedicați. Va fi un sezon memorabil, cu transformări cum nu au mai fost și abia aștept să înceapă.”, spune Andreea Bălan, cea care acordă punctele pentru coregrafie.

“Vom avea de furcă la jurizare, pentru că avem concurenți foarte buni. Dar în asta constă frumusețea, să-ți fie greu să departajezi între personaje, să-ți fie greu să le dai niște puncte colegilor de la canapea, văzând câte valențe ascunse poate avea fiecare. Așteptăm să intrăm din nou în casele telespectatorilor noștri, cu aceeași dragoste cu care am intrat încă de la primul sezon.”, spune Aurelian Temișan, cel care punctează show-ul pe care-l face pe scenă fiecare concurent în parte.

„Cu zece talente de nota zece nu poate ieși decât un show 100%. Mai adăugați ziua de sâmbătă și orele 20.00. „Te cunosc de undeva!”. Din 8 septembrie. Dacă-l ratezi, ți se scade nota.”, adaugă Cristi Iacob, proaspăt venit pe scaunul de jurat și cel care va acorda punctele sale pentru actorie.

Spectaculoasele coregrafii ale acestui sezon vor fi susținute pe scena show-ului de Furnix Team, baletul condus de Furnica. De asemenea, telespectatorii vor avea acces mai mult ca niciodată în culisele emisiunii, datorită Gianinei Corondan, care le va arăta, în fiecare ediție, ce se întâmplă în camera transformărilor, în cabinele artiștilor, în spatele scenei, dar și la repetiții și antrenamente.

Nu doar decorul emisiunii este nou și spectaculos, ci și ruleta personajelor a suferit transformări remarcabile. Simpatica responsabilă cu personajele de la “Te cunosc de undeva!” a primit un “lifting facial” complex și acum arată total diferit.

Ce personaje a pregătit ea pentru cei zece concurenți, în prima ediție a noului sezon, telespectatorii Antenei 1 vor vedea diseară, de la ora 20.00, numai la “Te cunosc de undeva!”.

