Monica Anghel & Marcel Pavel se transformă în Sarah Brightman & Antonio Banderas - "The Phantom of the Opera", la Te cunosc de undeva!

Sambata, 21 Noiembrie 2020, 13:28 Actualizat Sambata, 21 Noiembrie 2020, 21:32

În a XI-a ediție a sezonului XV de la "Te cunosc de undeva!", Monica Anghel și Marcel Pavel se transformă în Sarah Brightman şi Antonio Banderas și cântă piesa "The Phantom of the Opera".