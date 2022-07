Te cunosc de undeva Sezonul 17, 2 iulie 2022. Ilona Brezoianu și Florin Ristei s-au transformat în John Travolta și Olivia Newton-John

În cea de-a noua ediție, din data de 2 iulie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 17. Ilona Brezoianu și Florin Ristei s-au transformat în John Travolta și Olivia Newton-John. Cei doi simpatici concurenți au interpretat piesă "You're The One That I Want".

Sambata, 02.07.2022, 13:18