Te cunosc de undeva Sezonul 20, 13 aprilie 2024. Dima Trofim și Alexia Țalavutis - jurizare

În episodul 9, din data de 13 aprilie 2024 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Dima Trofim și Alexia Țalavutis s-au transformat în Kylie Minogue și au interpretat piesa „Can't Get You Out Of My Head”. Iată care au fost comentariile juraților!

Sambata, 13.04.2024, 21:20