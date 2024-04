Fiul lui Adrian Minune se pregătește de nuntă! El a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Cum arată cea care i-a furat inima

Fiul celebrului manelist Adrian Minune se pregătește de nuntă. Tânărul Adrian Minune Jr. și-a cerut iubita în căsătorie.

Adrian Minune Jr. formează un cuplu cu Andreea Loga, fiica unui afacerist din Târgu Jiu. Pentru că tânărul a simțit că și-a întâlnit jumătatea, a deci să o ceară pe Andreea de soție, iar acum cei doi se pregătesc pentru nuntă.

Adrian Minune Jr. se pregătește de nuntă

Fiul lui Adrian Minune s-a logodit cu iubita lui Andreea Loga și acum trăiesc cele mai frumoase clipe dini viața lor, fiind extrem de fericiți pentru că în curând vo deveni soț și soție.

Adrian Minune Jr. a cerut-o de soție pe Andreea într-un cadru romantic, iar tânăra a acceptat imediat. Chiar dacă fiul lui Adrian Minune a împlinit 18 ani anul trecut, iar Andreea are 21 ani, această diferență de vârstă dintre cei doi nu îi deranjează și nu stă în calea fericirii lor.

Pentru Adrian Minune Jr. și iubita lui, vârsta e doar un număr. Se pare că cei doi tineri, care și-au dorit să fie foarte discreți, au planuri de căsătorie încă de anul trecut. Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe Andreea la finalul anului trecut, dar abia acum s-a aflat acest lucru, potrivit asingorj.ro.

În prezent, cei doi îndrăgostiți își fac planuri de nuntă. În acest timp, Adrian Minune își sprijină fiul și e alături de el în deciziile pe care le ia.

Adrian Minune are 3 copii, iar manelistul îi iubește foarte mult, oferindu-le tot sprijinul său. În câteva luni, fiica lui, Adriana, se va căsători, iar el urmează să o conducă la altar în cea mai emoționantă zi din viața ei.

Când a aflat de planurile de căsătorie pe care le are fiul lui, Adrian Minune Jr., celebrul cântăreț de manele a fost foarte darnic și i-a făcut cadou o mașină de lux de ziua lui de naștere.

Adrian Minune, transformarea de după operația de micșorare a stomacului

În ultima vreme, cântărețul Adrian Minune a trecut prin mai multe transformări. El a ales să își tatueze tot spatele și a făcut și o intervenție de micșorare a stomacului care să îl ajute să scape de kilogramele în plus.

Iubitul cântăreț de manele urmează să împlinească frumoasa vârstă de 50 de ani în toamna acestui an și dă dovadă că are din ce în ce mai multă grijă de sănătatea sa, dat fiind faptul că de curând s-a decis să apeleze la o metodă eficientă prin care să scape de kilogramele în plus rapid și sănătos.

„Vreau să îi mulțumesc doctorului Copăescu și staff-ului de la spitalul Ponderas, pentru că mă simt foarte bine, extraordinar de bine! Pe 17 aprilie am primul control, sunt super ok, plin de viață, plin de fericire! Aseară am cântat, am cântat foarte bine! După 10 zile am control, mă simt foarte bine!”, a povestit Adrian Minune pe contul său de Instagram, potrivit Click.ro.