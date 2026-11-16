Durerea în gât este unul dintre simptomele care apar frecvent atunci când organismul se confruntă cu o infecție respiratorie. Poate fi primul semn al unei răceli sau poate apărea împreună cu tusea, nasul înfundat, febra și starea de oboseală. În cazul gripei, simptomele tind să apară mai brusc și pot fi mai intense.

Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 11:16 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 11:29

De ce te doare gâtul când ești răcită sau ai gripă. Cum poți calma rapid simptomele | Shutterstock

De cele mai multe ori, durerea în gât se ameliorează pe măsură ce organismul luptă cu infecția. Totuși, există situații în care disconfortul persistă sau este însoțit de simptome care necesită o evaluare medicală.

De ce apare durerea în gât atunci când ești răcită

Cele mai multe dureri în gât sunt provocate de virusuri. Potrivit CDC, virusurile care cauzează răceala și gripa se numără printre cele mai frecvente cauze ale acestui simptom. În cazul unei răceli, durerea în gât poate apărea alături de nas înfundat sau care curge, strănut și tuse.

Mayo Clinic precizează că o durere în gât de origine virală se poate manifesta prin usturime, senzație de zgârietură sau durere care devine mai puternică atunci când înghiți sau vorbești. Uneori apar și ganglioni inflamați, amigdale roșii sau o voce răgușită.

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În cazul gripei, tabloul poate fi ceva mai intens. Febra, frisoanele, durerile musculare, durerea de cap, oboseala și tusea sunt simptome frecvente, iar durerea în gât poate apărea și ea. Spre deosebire de răceală, gripa debutează adesea brusc.

Cât timp poate dura durerea în gât

În cazul unei infecții virale obișnuite, organismul reușește de cele mai multe ori să elimine infecția fără un tratament specific. Mayo Clinic notează că o durere în gât provocată de un virus se poate ameliora de la sine în aproximativ 5-7 zile.

CDC arată, de asemenea, că majoritatea durerilor în gât se vindecă în aproximativ o săptămână. Dacă ai și simptome de răceală, acestea pot atinge intensitatea maximă în primele două-trei zile și apoi să înceapă treptat să se reducă.

Asta înseamnă că, dacă ai început să simți usturime sau durere în gât și ai și nasul înfundat, secreții nazale ori o tuse ușoară, cauza poate fi o infecție virală și este posibil ca simptomele să dispară fără un tratament special.

Ce poți face pentru a calma durerea

Chiar dacă nu există un medicament care să vindece răceala, există câteva măsuri simple care pot reduce disconfortul.

Hidratează-te. Apa și celelalte lichide ajută la menținerea mucoasei gâtului umede. Băuturile calde, precum ceaiul sau supa, pot fi reconfortante atunci când gâtul este iritat. Mayo Clinic recomandă, de asemenea, evitarea excesului de cafeină și alcool, care pot contribui la uscăciune.

Încearcă gargara cu apă sărată. NHS recomandă gargara cu apă călduță și sare pentru calmarea durerii. Pentru preparare, poate fi folosită aproximativ jumătate de linguriță de sare dizolvată într-un pahar cu apă călduță. Soluția se folosește pentru gargară și apoi se scuipă.

Odihnește-te. Somnul și reducerea efortului fizic sunt importante atunci când organismul luptă cu o infecție respiratorie. Dacă ai și vocea afectată, este util să eviți să vorbești excesiv.

Alege alimente ușor de înghițit. Alimentele moi sau mai reci pot fi mai ușor tolerate atunci când înghițirea este dureroasă. NHS recomandă inclusiv alimente moi și băuturi suficiente pentru ameliorarea simptomelor.

Evită fumul de țigară. Fumatul și expunerea la fumul de țigară pot irita suplimentar mucoasa gâtului și pot accentua senzația de disconfort. CDC și Mayo Clinic includ fumul de tutun printre factorii care pot provoca sau agrava iritația gâtului.

Când durerea în gât poate avea o altă cauză

Nu toate durerile în gât sunt provocate de răceală sau gripă. O altă posibilitate este infecția cu streptococ de grup A, o infecție bacteriană care poate necesita tratament cu antibiotice.

Potrivit Mayo Clinic, în cazul unei infecții streptococice pot apărea durere puternică la înghițire, amigdale roșii și umflate, pete albe sau puroi pe amigdale, ganglioni inflamați și febră. Un test de exudat faringian sau un test rapid poate ajuta la identificarea infecției.

Un indiciu care poate orienta către o infecție virală este apariția tusei, a nasului care curge sau a răgușelii. CDC precizează că aceste simptome sunt mai sugestive pentru o cauză virală decât pentru infecția streptococică.

De aceea, antibioticele nu trebuie luate din proprie inițiativă. Ele nu acționează asupra virusurilor care provoacă răceala sau gripa.

Când trebuie să mergi la medic

O durere în gât care nu se ameliorează după aproximativ o săptămână merită discutată cu un medic, mai ales dacă simptomele se agravează sau apar și alte manifestări.

Este nevoie de ajutor medical mai repede dacă apar dificultăți de respirație sau dacă nu poți înghiți. Semne precum deshidratarea, febra persistentă, agravarea simptomelor după o perioadă de ameliorare sau o stare generală care se înrăutățește necesită, de asemenea, evaluare medicală.

În cazul gripei, este importantă atenția la persoanele care prezintă un risc mai mare de complicații. CDC recomandă ca persoanele cu risc crescut care dezvoltă simptome compatibile cu gripa sau COVID-19 să ia legătura rapid cu medicul, deoarece unele tratamente antivirale sunt mai eficiente atunci când sunt administrate la începutul bolii.

În cele mai multe cazuri, însă, o durere în gât apărută în timpul unei răceli se ameliorează pe măsură ce infecția trece. Hidratarea, odihna și măsurile simple de calmare a simptomelor pot face perioada de boală mai ușor de suportat.