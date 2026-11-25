Atunci când apar primele simptome de răceală, pentru mulți oameni primul pas este farmacia. Medicamentele fără rețetă și remediile simple folosite acasă pot fi suficiente în formele ușoare, însă diferența o face modul în care sunt utilizate.

Publicat: Miercuri, 25 Noiembrie 2026, 09:58 | Actualizat Joi, 26 Noiembrie 2026, 13:12

Automedicația poate fi o soluție pentru simptome minore, dacă este făcută atent, cu respectarea dozelor și a recomandărilor din prospect. Majoritatea răcelilor sunt ușoare și se ameliorează în 7–10 zile fără un tratament specific, potrivit Mayo Clinic.

Ce presupune, de fapt, o automedicație responsabilă

Să te tratezi singur nu înseamnă să iei mai multe medicamente în speranța că simptomele vor dispărea mai repede. Înseamnă să alegi soluții pentru probleme minore de sănătate și să le folosești corect. Pentru răceală, paracetamolul și ibuprofenul sunt utilizate pentru febră și dureri, iar pseudoefedrina este folosită pentru efectul decongestionant, ajutând la eliberarea nasului și la o respirație mai ușoară.

La fel de importantă este verificarea substanțelor active. Prospectul trebuie citit, dozele trebuie respectate, iar două produse care conțin aceeași substanță activă nu ar trebui combinate. În acest proces, farmacistul poate oferi rapid informații și recomandări despre utilizarea corectă a produselor alese. Practic, automedicația responsabilă înseamnă mai puțin despre numărul produselor folosite și mai mult despre alegerea lor atentă și despre respectarea indicațiilor.

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Cum arată o răceală pe care o poți gestiona acasă

Nasul înfundat, strănutul, durerea de gât, tusea, oboseala și, uneori, febra ușoară se numără printre simptomele clasice ale răcelii, potrivit Cleveland Clinic. În astfel de situații, măsurile simple pot completa tratamentul simptomatic: odihna, hidratarea, gargara cu apă sărată și inhalațiile cu aburi sunt opțiuni care pot ajuta la ameliorarea disconfortului.

Ideea nu este un tratament complicat, ci folosirea atentă a soluțiilor potrivite pentru simptomele pe care le ai. Dacă starea rămâne una ușoară, aceste măsuri și produsele uzuale pot fi suficiente cât timp organismul trece prin episodul de răceală. Important este să urmărești evoluția simptomelor și să nu continui automedicația mecanic dacă starea se schimbă sau devine mai severă.

Ce produse sunt folosite cel mai des și cum trebuie abordate

Pentru febră și dureri pot fi folosite paracetamolul sau ibuprofenul. În cazul congestiei nazale, pseudoefedrina are rol decongestionant. Spray-urile nazale pot fi folosite, însă numai 3–5 zile, pentru a evita utilizarea lor excesivă. Pentru disconfortul de la nivelul gâtului și tuse, dropsurile și siropurile de tuse pot calma mucoasa.

Vitamina C și zincul sunt, de asemenea, menționate printre opțiunile utilizate în răceală. Conform NIH, acestea pot reduce ușor durata simptomelor. Important este ca toate aceste produse să fie privite ca soluții pentru gestionarea simptomelor și să fie utilizate responsabil, fără depășirea dozelor și fără combinații inutile. Alegerea fiecărui produs ar trebui făcută în funcție de simptomul pe care vrei să îl calmezi, nu prin adăugarea mai multor tratamente simultan.

Greșelile care pot apărea când te tratezi singur

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea antibioticelor pentru o răceală. Antibioticele nu acționează împotriva virusurilor, subliniază CDC, așa că nu reprezintă o soluție pentru răceala obișnuită.

O altă problemă este supradozajul cu paracetamol, care poate apărea inclusiv atunci când sunt combinate produse diferite care conțin aceeași substanță activă. Și spray-urile nazale pot deveni o problemă dacă sunt utilizate excesiv, deoarece pot provoca așa-numita congestie de rebound. În cazul copiilor, automedicația nu ar trebui făcută fără recomandare medicală. Aceste exemple arată de ce citirea prospectului și respectarea dozelor sunt parte esențială din orice tratament făcut acasă.

Când e momentul să renunți la automedicație și să mergi la medic

Automedicația este potrivită doar cât timp simptomele rămân în zona unei răceli ușoare. Există însă situații în care evaluarea medicală devine necesară. Este recomandat să consulți medicul dacă febra peste 38,5°C persistă, dacă apar dureri severe sau dacă ai dificultăți de respirație.

Durata simptomelor este un alt reper important. Dacă răceala nu se ameliorează și simptomele continuă mai mult de 10–14 zile, NHS recomandă consultarea unui medic. În esență, automedicația responsabilă înseamnă să știi ce poți gestiona singur, să folosești corect produsele disponibile și să recunoști momentul în care simptomele depășesc ceea ce poate fi tratat acasă.