Aveai în plan să ieși la alergat, dar te-ai trezit cu nasul înfundat și te jenează puțin gâtul. Dacă acestea sunt singurele simptome, te simți bine și nu ai febră, o plimbare scurtă poate fi o alegere potrivită. Dacă ai febră, te dor mușchii în tot corpul sau te simți epuizat, amână antrenamentul și odihnește-te.

Publicat: Luni, 23 Noiembrie 2026, 12:48 | Actualizat Luni, 23 Noiembrie 2026, 12:50

Poți să faci sport când ești răcit? Când e mai bine să iei o pauză de la antrenament

Ce fel de mișcare poți face dacă ai simptome ușoare

Când strănuți, îți curge nasul sau ai o ușoară iritație în gât, contează cum te simți în rest. Dacă ai energie pentru activitățile obișnuite și vrei să faci puțină mișcare, alege un efort mai ușor și mai scurt decât de obicei. Pentru cineva care aleargă, asta poate însemna să parcurgă pe jos o parte din traseul familiar. E posibil ca nasul să se desfunde în timpul mișcării, dar senzația de ușurare este temporară.

Când e mai bine să sari peste antrenament

Febra este un motiv să iei o pauză. La fel și oboseala accentuată sau durerile musculare răspândite în tot corpul. Chiar dacă termometrul arată o temperatură normală, o tuse puternică, senzația de congestie în piept ori tulburările digestive sunt motive să amâni efortul. Dacă ai dubii în privința simptomelor, discută cu medicul înainte să reiei sportul.

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Când poți merge din nou la sală

Poți avea suficientă energie pentru câteva exerciții acasă și, în același timp, să le transmiți infecția celor de la sală. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) recomandă să stai acasă cât timp ai simptome de infecție respiratorie. Poți reveni la activitățile obișnuite în preajma altora când, de cel puțin 24 de ore, simptomele se ameliorează în general și nu ai avut febră, fără să fi luat medicamente pentru scăderea ei.

În următoarele cinci zile, CDC recomandă precauții suplimentare, fiindcă încă poți transmite virusul. Dacă faci mișcare în această perioadă, poți alege un loc bine aerisit, unde ai suficient spațiu să păstrezi distanța față de ceilalți. Dacă febra reapare sau începi să te simți mai rău, rămâi din nou acasă.

Cum îți reiei antrenamentele după răceală

La prima ieșire după pauză, alege un traseu scurt, pe care îl cunoști. Îți va fi mai ușor să observi dacă același efort ți se pare mai greu decât de obicei. Urmărește cum te simți și după ce te-ai oprit, inclusiv în ziua următoare. Dacă te-ai simțit bine atât în timpul mișcării, cât și după aceea, poți crește treptat durata și intensitatea la următoarele antrenamente.

Dacă în timpul efortului amețești, ai palpitații sau simți o oboseală neobișnuită, oprește-te și cere sfatul medicului înainte de a încerca din nou.

Durerea în piept sau dificultățile de respirație sunt semne pentru care trebuie să soliciți imediat ajutor medical.

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