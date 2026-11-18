De multe ori, răceala nu începe cu simptome puternice, ci cu câteva semnale ușor de recunoscut: o senzație de zgârietură sau uscăciune în gât, nas care începe să se înfunde și o oboseală apărută brusc. Este momentul în care ai impresia clară că „te ia răceala”.

Publicat: Miercuri, 18 Noiembrie 2026, 10:43 | Actualizat Miercuri, 18 Noiembrie 2026, 12:09

Dacă reacționezi de la primele semne, poți să îți ușurezi simptomele și, în unele cazuri, să reduci durata perioadei în care te simți rău. Primele măsuri sunt simple și țin în principal de odihnă, hidratare și controlul simptomelor.

Primele semnale apar înainte ca răceala să se instaleze complet

Debutul poate fi discret. Gâtul uscat, strănutul, nasul care curge, durerile de cap și oboseala se numără printre semnele care pot apărea la început. Potrivit Cleveland Clinic, simptomele răcelii apar, de regulă, la 1–3 zile după expunerea la virus. Tocmai de aceea, este util să fii atent la combinația acestor manifestări, mai ales atunci când apar într-un interval scurt. Nu este nevoie ca toate simptomele să se instaleze simultan pentru a începe să iei măsuri care îți pot crește confortul.

Începe cu lucrurile simple: repaus, lichide și mâncare ușoară

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Primul pas este odihna. Somnul și repausul îi oferă organismului timpul de care are nevoie pentru a lupta cu virusul, așa că perioada de început a răcelii nu este momentul potrivit pentru a ignora oboseala. La fel de importantă este hidratarea. Apa, ceaiurile calde și supa de pui pot fi alegeri potrivite, iar Mayo Clinic recomandă lichidele și menționează supa de pui printre soluțiile folosite pentru ameliorarea stării de disconfort. Hidratarea ajută și la fluidificarea secrețiilor, ceea ce poate face congestia mai ușor de suportat.

Mesele pot rămâne simple. Fructele, legumele și alimentele bogate în vitamina C se potrivesc unei alimentații ușoare în această perioadă. Ideea nu este un regim complicat, ci să alegi alimente ușor de consumat atunci când apetitul și energia nu sunt la nivelul obișnuit.

Pentru gât și nas, câteva măsuri locale pot reduce disconfortul

Când principalele neplăceri sunt iritația în gât și nasul înfundat, poți apela și la soluții locale. Mass General Brigham recomandă gargara cu apă sărată, care poate calma gâtul, precum și inhalațiile cu aburi pentru congestia nazală. Aceste măsuri se pot adăuga odihnei și hidratării fără să transforme primele zile de răceală într-un tratament complicat.

Medicamentele au rolul de a ține simptomele sub control

În primele zile, tratamentul poate rămâne orientat spre simptome. Paracetamolul și ibuprofenul sunt folosite pentru febră și dureri. Pentru nasul înfundat și senzația de presiune la nivelul sinusurilor, pseudoefedrina are efect decongestionant și poate ajuta la eliberarea nasului. Sprayul cu ser fiziologic poate hidrata mucoasa nazală, iar dropsurile pentru gât pot calma iritația.

În ceea ce privește suplimentele, NIH menționează zincul, iar articolul indică faptul că vitamina C și zincul pot scurta ușor durata simptomelor. Efectul urmărit rămâne însă același: reducerea disconfortului din perioada în care organismul se confruntă cu răceala.

Ce e mai bine să nu faci când simptomele abia au început

Un prim lucru de evitat este administrarea antibioticelor pentru o răceală. CDC arată că antibioticele nu funcționează împotriva virusurilor. O altă greșeală este combinarea mai multor medicamente fără atenție la substanțele active. Unele produse pot conține aceleași ingrediente, iar acest lucru poate duce la supradozaj, în special în cazul paracetamolului.

La fel de important este să nu ignori evoluția simptomelor. Chiar dacă o răceală este, în general, ușoară, agravarea stării este un motiv pentru a cere sfatul unui medic, în loc să continui să tratezi situația doar acasă.

Când simptomele nu mai trebuie tratate ca o simplă răceală

Există câteva situații în care este recomandat să mergi la medic: febra depășește 38,5°C și persistă, apar dureri puternice la nivelul sinusurilor, urechilor sau pieptului ori ai dificultăți de respirație. De asemenea, durata simptomelor contează. Conform NHS, dacă manifestările continuă mai mult de 10–14 zile, este indicată evaluarea medicală.

În rest, primele ore și zile pot fi gestionate prin măsuri simple: mai multă odihnă, lichide suficiente, alimentație ușoară, soluții pentru gât și nas și medicamente folosite pentru simptomele care provoacă disconfort. Important este să urmărești cum evoluează starea și să nu continui automedicația dacă apar semne care depășesc tabloul obișnuit al unei răceli.