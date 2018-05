Amalia e „prințesa inventator” care s-a dezlănțuit total la „The Four”! A făcut show cu piesa „Oops, I did it again”

Amalia Uruc spune că scena este totul pentru ea și consideră că nu ea a ales muzica, ci muzica a ales-o pe ea.

„De la cinci ani m-am apucat de canto și am simțit că vreau să umplu marile scene ale lumii și nu o o să mă opresc până nu obțint asta”, a zis concurenta plină de încredere.

Despre „The Four”? Spune căe ste o provocare pe care este pregătită s-o accepte!

Piesa „Oops, I did it again” a făcut senzație pe scena emisiunii, mai ales că interpretarea a fost una de excepție.

