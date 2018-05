Nu se lasă! Mică și ambițioasă, Erika Isac, fostă concurentă la X Factor, vrea să rupă gura târgului la The Four și să ocupe un scaun: "Vin după voi!"

Erika Isack nu este la prima expriență de acest fel. Tânăra a participant la X FActor, în 2015, unde a ajuns până în Prima Gală.

"Aveam 15 ani. Nimeni nu cânta, în România, rapp aşa. În mediul online a fost viral clip-ul. M-au postat şi pe X Factor Global pe contul oficial din America.

De atunci, m-am mai maturizat Acum sunt mult mai hotărâtă, ştiu exact de ce sunt în stare. Îmi doresc să fiu ca un tac, în acest concurs. Vin după voi!", spune ea.

Iar trecerea de la ce cânta atunci, la ce interpretează acum vă va surprinde.

