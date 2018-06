”The Four - Cei patru”, aproape de final! Alexandra Crișan versus Vlad Musta, provocarea supremă! Carla's Dreams a fost categoric: ”Publicul are datoria morală să vă susțină!”

Primul sezon al emisiunii ”The Four - Cei patru” este la un pas de final, iar ultimul duel se dă între Vlad Musta și Alexandra Crișan, fapt pentru care lupta este foarte strânsă.

După ce numeroși artiști au urcat pe scena de la ”The Four” și emoțiile au atins cote maxime, cei care au reușit să convingă au fost Vlad și Alexandra.

Așadar, în cadrul ultimului duel din această seară, Alexandra a ales să interpreteze piesa ”Caruso”, în timp ce Vlad a mers pe melodia ”Hot Blood”.

”E greu să decizi! Sunt diferiți, dar sunt buni!”, a spus Antonia, în timp ce Carla's Dreams a fost categoric: ”Votul meu merge la persoana pe care o vor susține cei de acasă, pentru că cel votat de voi vă aparține, așa că aveți obligația morală de a-l susține în continuare. Considerați asta o adopție.”

”Eu cred că un artist are datoria să cânte doar ceea ce vrea, nu ceea ce li se spune sau ceea ce li se cere. Doar așa vor apărea artiști încăpățânați.”, a spus Cheloo.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!