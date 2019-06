Cei care merg la teatru excelează în Europa

Actorul Marcel Iureș este impresionat de calitatea intelectuală a romanilor care frecventează sălile de spectacol, fiind de părere că aceștia fac parte din publicurile cele mai bune din Europa.

"Avem unul din cele mai, poate, unul din cele mai bune publicuri din Europa. Da. Are o capacitate de absorbţie care este egală cu nivelul de educaţie şi de cultură pe care o are publicul din România. Am tot auzit, m-au tot întrebat 'domnule, publicul nu a decăzut?' Publicul nu are cum să decadă. El se subţiază, dacă vreţi. Dar atâta timp cât mai toate teatrele din România sunt pline...Pentru că aşa cum am fost, eu, educat, eu educ la rândul meu copiii, nepoţii. O sală de teatru plină se multiplică cu patru, cel puţin. Dacă nu, cu zece, dacă nu, cu douăzeci. Pentru că, aşa cum e, anihilată, societatea românească, ea îşi dă telefoane, e bun şi internetul ăsta, şi telefonul, şi Facebook-ul, îşi dau 'du-te să-l vezi pe ăla, e extraordinar'. Şi dacă e prost, şi dacă e bine. Asta ce zice? Că publicul românesc a rămas curios. Vrea să vadă, vrea să ştie", a afirmat vineri, într-o conferinţă de presă la Alba Iulia, Marcel Iureş.



În ceea ce priveşte filmul românesc, actorul consideră că, din păcate, "s-a creat o marcă", o "chestie destul de ticăloasă", existând subiecte "profunde" neatinse de către regizorii români.

El a spus că filmul "Octav", regizat de Serge Celibidache, nu a putut fi înscris la Cannes tocmai pentru că nu respecta "scenariul" unui film românesc, "cu mizerie, cu gri".

Marcel Iureş a jucat în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru "Poveşti" de la Alba Iulia, în "Moş Nichifor", în regia Alexandru Dabija, o producţie a Teatrului "Act" Bucureşti.