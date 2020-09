A început festivalul multidisciplinar Romanian Design Week la Combinatul Fondului Plastic din Bucureşti

Expoziţiile sunt completate de o serie de instalaţii interactive, care stau sub tema jocului, reunite sub formatul RDW Open Air. Pentru că ultimele luni au schimbat radical dinamica petrecerii timpului alături de cei dragi, instalaţiile propuse oferă vizitatorilor experienţa de a fi din nou împreună, însă într-un mod responsabil.

Prin natura jocurilor alese, cei prezenţi pot păstra distanţa fizică: mese de ping-pong din materiale reciclate, semnate de ASAP şi LIDL România, un joc de badminton reinterpretat, by Absolut, un minigolf prezentat de UniCredit Bank, balance boards propuse de Urban Monkey şi un teren de petanque semnat de Zeppelin Design vor anima atmosfera şi vor completa proiectele de design despre schimbare din expoziţii. În plus, spaţiul dispune de un rastel, semnat de Urban Monkey, unde vizitatorii îşi pot depozita bicicletele în siguranţă. Arhitectura formatului RDW Open Air este realizată de echipa Zeppelin Design.

Accentuarea punctelor de interes din curtea Combinatului se va face cu ajutorul unor instalaţii de iluminat, semnate de Electrica, pentru ca întreg spaţiul să fie scos în evidenţă într-un mod corect. În plus, poziţionarea acestor instalaţii va dicta şi traseul de parcurgere a spaţiului şi va desena noi fluxuri, conectând instalaţiile şi legând întregul univers al parcului.

Festivalul mai conţine, sub numele de RDW in the city, o serie de intervenţii centrale, în spaţii de utilitate publică, realizate în parteneriat cu instituţii culturale prestigioase, precum Muzeul Naţional de Artă al României sau Biblioteca Central Universitară, care sunt completate de peste 60 de evenimente satelit, organizate de entităţi creativ-culturale din Bucureşti, reunite sub umbrela Design Go !.

Anul acest, RDW a pregătit şi o versiune digitală a festivalului: o galerie online a proiectelor expuse, o serie video cu designeri români, interviuri cu specialişti internaţionali, un e-paper, un proiect fotografic special realizat alături de Alex Gâlmeanu, un Online Design Market, o serie de materiale create sub iniţiativa UK Focus, precum şi galerii virtuale de design, dezvoltate în parteneriat cu London Design Festival. Toate acestea sunt reunite într-o hartă interactivă cu ajutorul căreia evenimentul poate fi explorat din confortul propriei case.