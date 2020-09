Art Safari Bucureşti îşi prelungeşte programul de vizitare cu o săptămână, până duminică, 27 septembrie

Accesul fiecărui vizitator în muzeul temporar se face controlat, iar traseul de vizitare este unul tip circuit unidirecţional, fiind stabilite fluxuri de vizitare în zone expoziţionale diferite. Vizitatorilor le este verificată temperatura la intrare, aceasta fiind o condiţie obligatorie de acces. Accesul publicului este permis numai în condiţiile purtării corespunzătoare a măştii pe durata vizitei.

Principalele expoziţii găzduite de Art Safari

Pavilionul „Sabin Bălaşa. Albastru”, curatoriat de Ioana Spiridon, aduce în atenţia publicului opera unuia dintre cei mai cunoscuţi artişti români contemporani, pe cât de contestat, pe atât de iubit. Sabin Bălaşa a fost un artist cu o operă extrem de densă, cu o coloristică originală şi un reprezentant al “romantismului cosmic”. Expoziţia cuprinde şi o serie de lucrări monumentale, de mari dimensiuni, aparţinând unor muzee şi instituţii publice, printre care şi Camera Deputaţilor, evaluate la aproximativ 100.000 de euro fiecare.

Pavilionul Muzeal „Gheorghe Petraşcu. Despre farmecul realităţii”, coordonat de istoricul de artă Ruxandra Dumitru şi de directorul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, Dr. Ovidiu Cîrstina, găzduieşte cea mai mare expoziţie din ultimii 50 de ani dedicată maestrului, cu opere evaluate la circa 8 milioane de euro în total.

Pavilionul Central „Şcoala de la Bucureşti. Tradiţie, amor, trădare”, curatoriat de Silvia Rogozea, director de programe în cadrul Muzeului Naţional de Artă Contemporană, radiografiază arta liberă, creată de artişti din diverse generaţii, post-1990. Printre celebrii artişti prezenţi în expoziţie se numără Corneliu Baba, Horia Bernea, Geta Brătescu, Daniel Knorr, Alexandru Rădvan, Dumitru Gorzo şi Saddo. Vizitatorii pot admira şi lucrări create special pentru această expoziţie, printre care două desene de mari dimensiuni realizate de Ana Bănică.

Expoziţia „The Art of Behaving Badly”, semnată de Guerrilla Girls, aduce pentru prima dată în România arta rebelă a grupului anonim feminist care s-a viralizat la nivel mondial. În cariera lor de patru decenii şi expoziţii la MoMA, Tate Modern, Centre Pompidou, Bienala de la Veneţia, Van Gogh Museum, Art Basel, artistele au făcut numeroase intervenţii şi apeluri prin arta lor - postere, billboard-uri, stickere, flashmob-uri - militând pentru egalitatea de rasă şi sex. Una dintre lucrările lor epice, „Do Women Have to be Naked to Get into the Met. Museum?”, este expusă pentru prima dată şi în Bucureşti, la Art Safari.

Israel - ţară invitată. Anul acesta Israelul este reprezentat printr-o instalaţie textilă de mari dimensiuni semnată de Gilli Avissar, amplasată în atrium.

Pavilionul Copiilor „Art is Your Superpower” expune lucrări create de copii în perioada de izolare. De asemenea, micuţii artişti au propriul program educaţional în cadrul Art Safari Kids - ateliere de artă (ilustraţie în acuarelă, ateliere de sculptură din sârmă, pictură pe sticlă, modelaj în lut, ateliere de autoportret, pictură ceramică, bandă desenată) şi tururi ghidate pe un traseu redesenat pentru ei, în condiţii de siguranţă şi distanţare fizică.

Sursa: News.ro