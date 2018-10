La Balul Portului Popular, sute de oameni au venit îmbrăcaţi cu costume vechi

Portul popular românesc a fost readus în atenţie, la Braşov! Aproape 200 de iubitori ai tradiţiilor au renunţat pentru o noapte la hainele moderne şi au îmbrăcat cu mândrie costumul naţional. Altfel nici nu puteau să participe la Balul Portului Popular.

Cu hore, sârbe tradiţionale şi momente artistice pline de emoţie. Aşa a început balul portului popular. Sute de oameni au venit îmbrăcaţi cu costume vechi. Unele dintre ele, de peste un secol.

Participantă: Constumul este dintr-o ie, partea de sus e cu poale cu tot si cu modelul in jos si ce vedeti deasupra este fota care este din lana, tesuta razboi si modelul ales. Are si bete care sunt tot din lana, cu ele faci prinderea fotei de ie si o vesta care e din catifea care se poarta pe deasupra.

Ia, iţarii, laibărul sau chimirul sunt câteva dintre piesele vestimentare româneşti. Doamna Maria este veterana acestui bal. La cei 88 de ani, poartă cu mândrie ia tradiţională. Născută şi crescută în Voineşti, judeţul Covasna, păstrează cu sfinţenie obiceiurile româneşti. Şi - mai ales - limba română.

Săndica Burtilă, vicepresedinte Fundatia Mihai Viteazul: Se simte romaneste, pentru ca simtit nevoia macar prin aceste actiuni sa ne afirmam cumva, sa ne facem remarcati ca suntem romani. Si daca nu ne vede nimeni, macar noi sa ne vedem pe noi insine.

Printre cei au trăit an la rând aceleaşi obiceiuri, s-au aflat şi tineri. Toţi, dornici să ducă tradiţia mai departe.

Tânără: Pentru mine acest bal inseamna mandria de a fi roman, si ma bucur ca se transmite din generatie in generatie si din an in an se duce mai departe traditia noastra romaneasca.

Şi pentru că tradiţiile merg mână în mână cu muzica populară, ansamblul Românaşul din Covasna şi solista Cora Munteanca au avut grijă ca invitaţii să petreacă până la ziuă.

