"Bohemian Rhapsody - Adevărata biografie a lui Freddie Mercury", publicat în limba română

Volumul "Bohemian Rhapsody - Adevărata biografie a lui Freddie Mercury", scris de jurnalista Lesley Ann Jones, va fi publicat de editura Nemira, în colecţia Yorick de arte ale spectacolului.

Cartea se bazează pe mărturiile celor mai apropiaţi oameni din viaţa starului rock, din copilărie şi până la moarte, cu accent pe perioada anilor 1980, când formaţia începuse să se destrame, înainte de spectacolul de la Live Aid. Pentru a înţelege omul din spatele legendei, Lesley-Ann Jones a călătorit de la Londra în Zanzibar şi India.

Plină de interviuri exclusive, "Bohemian Rhapsody" este un portret adus la zi al unui om legendar, la aproape treizeci de ani de la moartea lui Freddie.

"Nimeni nu a surprins mai bine decât Lesley-Ann Jones dualitatea magică şi fermecătoare a lui Freddie Mercury", a caracterizat cartea The Times.

Fragmente

"Am mers cu el până la scenă şi l-am sărutat ca să-i poarte noroc. Nu că ar fi avut nevoie. Să-i auzi interpretând live piesele - un pic de Bohemian Rhapsody cu Freddie la pian, Radio Ga Ga cu publicul bătând frenetic din palme la unison, Hammer to Fall, apoi Freddie la chitară pentru Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You şi We Are the Champions… pentru un tip simplu ca mine era copleşitor. Apoi mai târziu, când s-a întunecat, Freddie şi Brian au urcat iar pe scenă, doar ei doi, şi au cântat balada aia minunată Is This the World We Created…? O înregistraseră cu ceva vreme înainte de Live Aid, dar parcă o scriseseră special pentru această ocazie. Cuvintele erau perfecte, iar felul în care cânta Freddie era magic. M-a mişcat până la lacrimi, aşa cum o făcea Freddie de obicei".

"Jim, care a murit de cancer în ianuarie 2010, la nouăsprezece ani după moartea lui Freddie, îşi văzuse iubitul star rock la muncă. „A dat tot ce avea mai bun pe scenă. M-a uimit. Apoi, când a coborât, părea bucuros că s-a terminat. «Slavă Cerului că s-a terminat», râdea. Altă votcă mare şi s-a calmat. Am stat până la sfârşit să discute cu toţi, însă Freddie nu voia să ia parte la petrecerea de la clubul Legends. Ne-am dus acasă la Garden Lodge ca un cuplu căsătorit de mulţi ani şi ne-am uitat la restul concertului american la televizor"

"Însă a fost ciudat că părinţii lui Freddie nu au venit la Live Aid. Deşi participau la concertele Queen din Marea Britanie, au ales să urmărească spectacolul de acasă. „Era un eveniment uriaş, cred că ar fi fost prea complicat“, îşi aminteşte Jer, mama lui Freddie, sugerând că ea şi cu Bomi, tatăl lui Freddie, ar fi fost copleşiţi atât de mulţime, cât şi de deplasarea la stadion şi plecarea de acolo. „Ne-am uitat la televizor. Am fost foarte mândră. Soţul meu s-a întors spre mine şi mi-a zis: «Fiul nostru a reuşit.»".

Lesley Ann Jones scrie biografii, găzduieşte emisiuni radio şi ţine discursuri. Şi-a ascuţit peniţa în presa scrisă din Marea Britanie, unde a fost gazetar şi scriitor invitat mai bine de douăzeci de ani. A lucrat mult în radio şi televiziune şi este invitată cu regularitate la emisiuni documentare despre muzică în Marea Britanie, SUA şi Australia. Este coproducător la "Ultimul interviu al lui John Lennon", un film despre ultima întâlnire dintre fostul membru The Beatles şi prezentatorul BBC Andy Peebles. Printre cărţile ei se numără: "Tumbling Dice", "Hero: David Bowie", "Imagine", "Ride a White Swan: The Lives and Death of Marc Bolan".

