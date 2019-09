Booker Prize 2019 - Margaret Atwood şi Salman Rushdie, pe lista scurtă

Continuarea romanului „The Handmaid’s Tale” al canadiencei Margaret Atwood şi „Quichotte” a lui Salman Rushdie au fost selectate pe lista scurtă a Booker Prize.

Lista de şase este completată de „Ducks, Newburyport”, de Lucy Ellmann (Galley Beggar Press), un monolog de 1.000 de pagini, „Girl, Woman, Other”, de Bernardine Evaristo (Hamish Hamilton), roman în versuri despre viaţa femeilor de culoare, „An Orchestra of Minorities”, de Chigozie Obioma (Little, Brown), narat de chi, spirit protector în legenda Igbo, şi „10 Minutes 38 Seconds in This Strange World”, de Elif Shafak (Viking), care redă ultimele gânduri înainte de moarte ale unei prostituate din Istanbul.

„The Testament” al lui Atwood (Vintage, Chatto & Windus), urmează să fie lansată săptămâna viitoare.

Volumul „Quichotte”, de Salman Rushdie (Jonathan Cape), este o repovestire a aventurilor lui „Don Quijote” (Cervantes), plasată în Statele Unite ale zilelor noastre.

Câştigătorul va fi anunţat pe 14 octombrie. Au fost înscrise în concurs 151 de romane, iar lista lungă a cuprins 13 titluri.

Lista scurtă a fost anunţată marţi, într-o conferinţă de presă care a avut loc la British Library din Londra.

„Ca întreaga literatură mare, aceste cărţi abundă de viaţă, de o umanitate profundă”, a spus Peter Florence, preşedintele juriului de anul acesta, citat de BBC.

Anul trecut, câştigător a fost desmenat romanul „Milkman” al autoarei nord-irlandeze Anna Burns.

Sursa : news.ro