Cele mai cunoscute opere şi serii narative ale ilustratorului Christoph Niemann, prezentate în premieră la Bucureşti

Christoph Niemann (n. 1970) este artist, autor şi animator. Lucrările lui apar în mod regulat pe coperţile revistelor The New Yorker, National Geographic şi The New York Times. Lucrările de artă ale lui Christoph Niemann au fost prezentate în numeroase retrospective muzeale. A desenat în direct la Bienala de Artă de la Veneţia, la Jocurile Olimpice de la Londra şi a schiţat „Maratonul oraşului New York/ The New York City Marathon” în timp ce alerga. A creat prima copertă care foloseşte realitate augmentată pentru revista The New Yorker, precum şi o animaţie în realitate virtuală de 360 de grade, desenată manual pentru numărul US Open al revistei. Printre clienţii lui se numără Hermès, Google, LAMY şi Muzeul de Artă Modernă din New York.

Este membru al Alliance Graphique Internationale (Alianţa internaţională a artiştilor grafici). În 2010, a fost inclus în Art Directors Club Hall Of Fame. A semnat mai multe volume, inclusiv monografia „Schiţe de duminică/ Sunday Sketching” (2016), „Cuvinte/ Words” (2016) şi „Suvenir/ Souvenir” (2017).

Cea mai recentă carte a sa, „Speranţe şi vise/ Hopes and Dreams”, are ca subiect călătoria pe care a întreprins-o la Los Angeles pentru a-l întâlni pe artistul David Hockney. Cu Jon Huang a creat aplicaţiile pentru copii „Petting Zoo” şi „Chomp”. Opera sa este subiectul unui episod din „Abstract”, un serial Netflix.

Sursa : news.ro