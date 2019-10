Cum ne costumam pentru Halloween 2019?

Sarbatoarea Halloween de anul acesta se apropie cu pasi repezi. Desi nu este traditional romaneasca, aceasta sarbatoare a fost primita bine de catre copii si adulti a caror mare bucurie este sa se costumeze cat mai infricosator. De asemenea, magia sarbatorii sta si in dovlecii scobiti in care se aprind lumanari pe timpul noptii si care par ca zambesc infricosator.

Despre Halloween stim deja ca este o sarbatoare imprumutata de la americani care se costumeaza in aceasta zi, copiii, si merg la colindat prin vecini. De obicei primesc dulciuri. In Mexic se crede ca in aceasta zi zidul dintre lumea mortilor si viilor dispare si mortii se mai plimba o data pe taramul nostru. La romani, sarbatoarea se materializeaza prin costumarea si mersul la petreceri tematice.

In fiecare an pe 31 octombrie sarbatorim Halloween-ul, iar cei mici sunt cei mai entuziasmati. Aceasta sarbatoare are corespondente in culturile romana si celtica sub denumirile de Ziua Pomona si festivalul Samhain. Culorile traditionale ale sarbatorii sunt negrul si portocaliul. In America de Nord copiii se pregatesc cu luni inainte pentru aceasta zi speciala pe care o adora.

Un costum de Halloween este dificil de ales pentru ca pe piata exista o multime de variante, fie in magazinele fizice, fie online. Atat pentru copii, cat si pentru adulti oferta este destul de diversificata cat sa iti fie greu sa alegi ceva care sa te reprezinte sau sa te avantajeze. De obicei, in magazinele online vei avea o oferta mai variata si preturi mai bune.

Cand vine vorba de cei mici, costumele lor trebuie alese cu grija pentru a cumpara ceva de calitate, dar si cat mai similar cu personajul pe care ar trebui sa il reproduca. Daca esti parinte de fetita ai putea sa te orientezi spre setul Zoreya Vampirina care contine patru piese: rochita personajului, perechea de aripi detasabile, masca si o cordeluta pentru prins parul. Producatorul acestui costum ofera materiale de calitate si detalii clare despre marime si corespondenta marime-dimensiuni copil. Aripile de fluture contin 4 LED-uri cu un mod blit deosebit. Sistemul de prindere este unul cu curele elastice, iar cordeluta este decorata cu fluturi micuti. Daca iti doresti ceva similar poti alege Zoreya Fluture care este un personaj mai simpatic.

Daca ai un baietel il poti costuma ca un ninja. Aceasta costumatie este potrivita pentru orice baietel care se viseaza un luptator misterios care doreste sa isi mentina anonimatul. Este un set de Halloween ieftin si de o calitate buna, dar si care contine un numar maricel de piese: bluza, pantalonasi, masca, gluga, centura si panglici pentru fiecare dintre membre. Materialul este suficient de gros pentru a face fata oricarei temperaturi scazute de toamna.

Cele mai populare personaje cand vine vorba de cei mici sunt urmatoarele:

Pentru fete: Sofia, Vampirina, Alba ca Zapada, Cenusareasa, Elsa

Pentru baieti: Eroi in pijama, Spiderman, Batman, Dracula, Gandalf, Casper

Daca nu iti place ce gasesti online sau cel mic isi doreste ceva special, poti oricand sa ii confectionezi acasa un costum personalizat, asta daca ai talent la croitorie. Poti sa folosesti ce materiale iti doresti si ai sanse mari sa scapi mai ieftin decat daca ai cumpara dintr-un magazin.

Daca pentru cei mici nu este neaparat necesar sa para fiorosi, desi sarbatoarea spune ca ar trebui sa sperie si sa alunge spiritele rele, parintii se pot costuma in orice doresc. De cele mai multe ori femeile aleg sa mizeze pe feminitate, sex appeal si culori sobre cum ar fi negrul. Adultii merg de obicei la petreceri tematice care pot include un carnaval sau o petrecere de revelion. Femeile aleg ca tema infricosatoare vrajitoarele si ca tema sexy pisicile. O combinatie este ideala. O rochie neagra pana la genunchi, o palarie neagra tuguiata ca de vrajitoare si cizme negre (vezi aici cateva modele de cizme de piele) fac minuni din orice silueta. Se stie prea bine ca negrul subtiaza si oricine arata bine indiferent cate kilograme are. Acest costum este elastic si usor de purtat, iar centura va subtia orice talie.

Barbatii se pot imbraca in orice atat timp cat se simt bine in pielea lor. Pot fi sexy sau infricosatori, iar machiajul pe fata este la mare cautare atat pentru barbati, cat si pentru femei. Aici vorbim in mod evident de un machiaj tematic, nu de unul de seara.

Pe langa costumatie, oamenii trebuie sa aiba grija cu ce se incalta. Cizmele, bocancii, ghetele, dar si pantofii trebuie sa se asorteze sau macar sa se imbine armonios cu restul tinutei. Nu trebuie neaparat sa aiba decoratiuni de groaza, ci pot fi o pereche de incaltaminte pe care o purtam zi de zi. Culoarea neagra merge la orice, dupa cum zice romanul!

Mai mult, bauturile de Halloween trebuie sa fie infricosatoare si ele. De obicei barurile in care se sarbatoreste aceasta sarbatoare le ofera clientilor cocktailuri speciale care seamana cu sangele si sunt menite sa dea senzatii tari celor care le incearca.