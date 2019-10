Ela Crăciun lansează „12 luni fără griji”, cartea considerată abecedarul mămicilor din România

După succesul primului volum, “9 luni fără griji”, lansat în luna mai, ce a oferit răspunsuri la cele mai des întâlnite întrebări despre sarcină, Ela Crăciun va lansa, în data de 9 noiembrie, cea de-a doua carte a sa, intitulată “12 luni fără griji”. Volumul oferă răspunsuri de la specialiști la 101 întrebări despre primul an de maternitate, venind în ajutorul viitorilor sau proaspeților părinți. Este, de altfel, prima carte scrisă de o vedetă România pe această temă.

“12 luni fără griji” va fi lansată sâmbătă, 9 noiembrie, ora 16.00, în Promenada Mall, în cadrul unui eveniment special la care vor participa vedete cunoscute din showbiz, dar și părinți cu copii din comunitatea online a vedetei de televiziune, care se înscriu din timp pe blogul acesteia, www.elacraciun.ro. În cadrul evenimentului va avea loc o sesiune de autografe, o tombolă cu premii de mii de euro, precum și o inedită petrecere aniversară a băiețelului vedetei, Nicholas, care azi împlinește un an.



Părinții care participă la evenimentul din Promenada Mall le vor putea oferi astfel copiilor momente de neuitat, Ela Crăciun având pregătite multe surprize pentru toți invitații.



Cartea „12 luni fără griji” parcurge cele mai importante momente din primul an de maternitate, situații prin care trece aproape orice părinte și oferă răspunsuri la 101 întrebări, având la bază informațiile oferite de medici și specialiști din diverse domenii.



Cartea este structurată în 9 capitole:



1. Cu bebe acasă

2. Somnul bebelușului

3. Cu bebe la doctor

4. Alăptarea

5. Diversificarea

6. La psiholog

7. Dezvoltarea bebelușului

8. Cu bebe în vacanță

9. Despre tine, mamă







„Întotdeauna am încurajat părinții să consulte medicii specialiști și să nu culeagă informația de pe social media sau forumuri de discuții. Nu poți lua o decizie atât de importantă pentru sănătatea copilului tău imitând ce fac ceilalți cu copiii lor. De aceea, atât pe blogul meu, cât și în cărțile pe care le-am scris, obțin informații corecte de la medici cu experiență pentru ca viitorii sau actualii părinți să își construiască o bază de cunoștințe minime despre cum este bine să acționeze în anumite situații. Pentru soluționarea problemelor pe mai departe le recomand să ia legătura cu medicii lor de familie.



Odată ce ai născut, ajungi să te temi pentru orice pas pe care îl faci și care implică sănătatea, viața și bunăstarea copilului tău și atunci vrei să știi că ești cea mai bună mamă din lume, că faci cel mai bun lucru și că vei lua cele mai bune decizii pentru el. Sunt foarte multe moduri de a crește un copil și nimeni nu poate oferi o rețetă a fericirii. Această carte spune povestea mea, de mamă a trei copii și felul în care am ales eu să îi cresc. În paginile ei veți găsi o sumă a experiențelor mele personale alături de informațiile medicilor care mi-au oferit, cu generozitate, sfaturile lor competente. Opiniile aparțin specialiștilor cu care eu am lucrat și în care am deplină încredere.



Misiunea acestei cărți este să prezinte realitatea, așa cum este ea, din perspectiva mea, ca mamă. Îmi doresc să încurajez moderația și normalitatea în creșterea și educarea copiilor. Nu cred în parentingul dus la extrem, dar, pe de altă parte, sunt și o persoană destul de tradiționalistă.



Această carte mă reprezintă în totalitate și are și o doză considerabilă de subiectivism. Altfel, ar fi un almanah, nu o experiență transpusă pe hârtie”, declară Ela Crăciun.



Ela Crăciun a făcut lista celor 101 întrebări și a contactat specialiștii pentru răspunsuri avizate: Doina Mihăilescu Buzatu – medic primar de obstetrică și ginecologie în cadrul Rețelei private de sănătate REGINA MARIA, Irina Antonescu - Medic Pediatru Regina Maria, Alina Ilici - Medic Primar Neonatolog Regina Maria, Adriana Bachmann – Newborn specialist, Adriana Florică - Asistent Șef Neonatologie la Regina Maria, Dan Cernescu - Medic de Familie, Dr. Gabriel Cosmin Balcangiu Stroescu - medic specialist dermato venerolog, Anisoara Mihai, Consultant Alăptare si Lactație Acreditat International, Raluca Ghionaru – Medic de familie, membru al Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, Miorița Toader - medic primar ORL, Dana Dumitra Dumitrașcu – Psiholog terapeut, Nicoleta Jianu, kinetoterapeut în cadrul Kinetobebe, Evelina Armanu, kinetoterapeut în cadrul Kinetobebe.



Cartea „12 luni fără griji” va fi disponibilă pe www.elacraciun.ro și, în curând, în anumite magazine selectate.



Partenerul principal al evenimentului de lansare este Promenada Mall, alături de care vor susține proiectul și Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, Secom, Eau Thermale Avene și partenerii media A1.ro, Qbebe.ro și ADPM.ro.



Credit foto: Little Sunshine Studio