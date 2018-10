Evenimente București 3 octombrie 2018

Miercurea, mijlocul săptămânii, ne duce mereu cu gândul la relaxarea din weekend. De ce să nu te distrezi începând de azi, întâlnindu-te cu prietenii tăi la un concert cu muzică bună sau un atelier creativ?

Concert Bucovina

În această seară, 3 octombrie 2018, la ora 21:30 ești așteptat la Hard Rock Cafe pentru un concert incendiar. Trupa Bucovina e cunoscută pentru premiile obținute la METALHEAD Awards. Aceasta a cunoscut un mare succes, având multe concerte sold out la Arenele Romane și alte locații de top. Un bilet cu loc la masă costă 55 lei, pe când un bilet în fața scenei costă 44 lei.

Gala Wella 2018

Dacă ești un iubitor de hairstyling și îngrijire a părului, atunci cu siguranță nu vrei să ratezi Gala Wella 2018 din această seară de 3 octombrie. Wella organizează evenimentul de hairdressing la Sala Polivalentă. Showul va fi compus din Collections by Wella Teams, Stage is Yours by Wella Clients . Mai mult decât atât, Alexis Ferrer va urca pe scena de la Sala Polivalentă pentru a-și prezenta o colecție proprie. Te-am făcut curioasă? Atunci nu rata evenimentul de astă-seară!

Atelier One Stroke

Miercuri, 3 octombrie 2018, Art & Hobby Studio pregătește o surpriză de proporții pentru iubitorii de frumos și pasionații de pictură. La atelierul ONE STROKE ești așteptat pentru a-ți încerca îndeletnicirile de artist. Tehnica One Stroke presupune o singura atingere. Vei folosi o pensulă lată pe care vei aplica 2 culori diferite pentru a crea un efect 3D. Prețul cursului este de 100 lei.

All of Metallica – Tribute Show cu Justice Inc.

Nebunia concertelor Metallica revine în țară prin trupa Justice Inc. la Berăria H, pe 3 octombrie 2018. Concertul începe la 22:30. Toți iubitorii de muzică rock sunt așteptați la acest concert incendiar. Trupa legendară cu zeci de piese de colecție ce merită retrăite. Reascultă piesele “Nothing Else Matters”, “One” și “The Unforgiven” într-o atmosferă extraordinară. Biletele pentru loc la masă în fața scenei costă 45 lei, iar accesul general cu loc la masă costă25 lei.

Nu pierde distracția de miercuri seară și alege unde să îți petreci timpul cu toți cei dragi ție!

Sursă foto: pexels.com, obscuro.cz