Lucrări semnate de Banksy, într-o expoziţie neautorizată la Arcul de Triumf din Capitală

"The Art of Banksy", expoziţie neautorizată în care sunt incluse peste 50 de tablouri, picturi, obiecte 3D, clipuri video ale lui Banksy, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti graffiti ai lumii, va putea fi vizitată în perioada 30 iulie-27 octombrie, la Arcul de Triumf din Bucureşti.

"The art of Banksy" prezintă unele dintre cele mai importante lucrări ale artistului: "Laugh Now", "Girl with Balloon", "Pulp Fiction", "Flower Thrower", "Monkey Queen", "Flag Wall", "Soup Can".

Expoziţia a fost deschisă în 2016, la Istanbul şi găzduită la Paris (încă deschisă), apoi la Amsterdam, Londra, Roma, Berlin, Tel Aviv, Toronto, Montreal, Milano.

Expoziţia va fi deschisă zilnic, între orele 12.00 - 22.00.

Biletele costă 35 de lei în timpul săptămânii şi 40 de lei în weekend. Elevii, studenţii şi pensionarii vor plăti 20 de lei, de luni până vineri, şi 30 de lei sâmbătă şi duminică. Copiii care n-au împlinit încă vârsta de 7 ani au intrarea gratuită. Tichete se pot cumpăra de la casa Arcului de Triumf sau prin rezervări, pe eventim.ro.

Casa Vaida Voevod din Piaţa Ştefan cel Mare, de la numărul 18, va găzdui expoziţia în perioada 1 august - 3 noiembrie.

Artistul, care îşi menţine anonimatul, este originar din Bristol. Banksy - despre care se spune că ar fi Robert Del Naja, membru al grupului Massive Attack - a devenit cunoscut pentru graffiti-urile amplasate în diverse oraşe ale lumii.

Identitatea lui Banksy este un mister bine păstrat încă de la începutul anilor 1990. Despre el se cunoaşte naţionalitatea - britanică -, oraşul de origine - Bristol -, pagina de Instagram cu 5 milioane de abonaţi şi site-ul de internet unde publică lucrările sale online fără alte comentarii.

El a făcut din arta sa stradală un mijloc de a protesta, precum gestul din octombrie 2018 când a premeditat distrugerea celebrei sale lucrări "Girl with Balloon", care înfăţişează o fetiţă ce lasă să zboare un balon roşu în formă de inimă.

Imediat după ce a fost adjudecată pentru un milion de euro la o licitaţie în Londra, pânza s-a autodistrus parţial, o acţiune care a stârnit îngrijorare în piaţa de artă.

În operele sale, arta urbană satirică şi epigramele subversive combină elemente de umor negru cu desene în graffiti, realizate după un şablon distinctiv. Lucrările sale artistice de critică politică şi socială au fost realizate în majoritatea cazurilor pe străzi, pereţi şi poduri din oraşe din întreaga lume.

Operele lui Banksy, considerat unul dintre cei mai talentaţi maeştri ai stilului street-art, se vând la licitaţie cu preţuri considerabile, care ajung de multe ori la câteva sute de mii de euro.

Sursa : news.ro