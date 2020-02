„Orfani în Brooklyn”, de Jonathan Lethem, primul roman din colecţia Corint Fiction

„Suntem foarte bucuroşi să putem oferi cititorilor noştri titluri premiate, apreciate la nivel internaţional, semnate de autori cunoscuţi. Colecţia debutează cu un roman celebru, «Orfani în Brooklyn», de Jonathan Lethem (februarie), şi continuă cu «The Good Shepherd», de C.S. Forester (aprilie), şi «Girl, Woman, Other», de Bernardine Evaristo (mai)”, se arată în comunicatul remis News.ro.

Romanul „Orfani în Brooklyn/ Motherless Brooklyn”, de Jonathan Lethem, a fost recompensat cu National Book Critics Circle Award, Macallan Gold Dagger Award şi Salon Book Award, şi ecranizat anul trecut de Edward Norton.

Lionel Essrog este măscăriciul Brooklynului, un orfan pe care impulsurile sindromului Tourette de care suferă îl fac să latre, să numere şi să masacreze limba engleză în cele mai surprinzătoare şi originale moduri. Împreună cu trei prieteni de la Orfelinatul pentru băieţi „St Vincent”, Lionel munceşte pentru agenţia măruntului mafiot Frank Minna. Atunci când şeful său este înjunghiat mortal, lumea lui Lionel este zdruncinată din temelii.

Jonathan Lethem s-a născut pe 19 februarie 1964, în Brooklyn (New York). A debutat în 1994 cu romanul „Gun, with Occasional Music”, o îmbinare de SF şi intrigă poliţistă. Au urmat alte trei opere SF – „Amnesia Moon” (1995), „As She Climbed Across the Table” (1997) şi „Girl in Landscape” (1998). În 1999, a devenit celebru odată cu publicarea romanului „Motherless Brooklyn”, distins cu numeroase premii. În 2003, volumul „The Fortress of Solitude” a fost bine primit de public şi de critică, figurând în topul bestsellerurilor New York Times. Lista scrierilor sale continuă cu: „You Don’t Love Me Yet” (2007), „Chronic City” (2009), „Dissident Gardens” (2013), „A Gambler's Anatomy” (2016) şi „The Feral Detective” (2018).