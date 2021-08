(P) Primul târg imobiliar organizat de la începutul pandemiei: Târgul Național Imobiliar, 10-12 septembrie 2021

Târgul Național Imobiliar TNI reprezintă cadrul ideal în care companiile ce activează în domeniul imobiliar își pot îndeplini minim 7 obiective de business: brand awareness, creșterea vânzărilor, studierea competiției, dezvoltarea de parteneriate, promovarea pe canalele media de impact, demonstrarea performanțelor și lansarea de produse și servicii noi într-un cadru dedicat. În plus, expozanții TNI beneficiază de campanii de promovare pe canalele media ale evenimentului chiar înainte de desfășurarea evenimentului și lobby pentru acordarea de interviuri jurnaliștilor ce deja și-au anunțat prezența în cadrul târgului.

"Ediția TNI din 10-12 septembrie reprezintă cel mai așteptat eveniment imobiliar, fiind primul târg de profil organizat de la începutul pandemiei de COVID-19. Interesul din partea companiilor ce activează în domeniul imobiliar și al presei de specialitate este foarte ridicat, iar evenimentul facilitează conectarea „în persoană” dintre liderii din industria imobiliară și persoanele interesate de achiziții imobiliare pe termen scurt și mediu.

La ediția Târgul Național Imobiliar ce va avea loc în 10-12 septembrie participă dezvoltatori și agenții imobiliare de top din România, instituții financiar-bancare, companii din străinătate, iar evenimentul TNI se bucură de încrederea și sprijinul celei mai importante asociații imobiliare din Statele Unite ale Americii, National Association of Realtors NAR.

Acum sunt disponibile ultimele standuri la ediția TNI de luna următoare și pentru că seriozitatea, predictibilitatea și imaginea contează enorm pentru activitatea imobiliară, am lansat cu mult timp în avans edițiile pentru anul viitor. Acestea vor avea loc în perioadele 6-8 mai și respectiv 16-20 septembrie 2022, în aceeași locație- Palatul Parlamentului." declară Adrian BERCEA- Event Manager Târgul Național Imobiliar.

Alege și TU să fii promovat de profesioniști, să intri în contact direct cu clienți interesați de achiziții imobiliare și să realizezi parteneriate de lungă durată în cadrul Târgului Național Imobiliar TNI!

Târgul Național Imobiliar TNI

Evenimentul de referință al pieței imobiliare din România

