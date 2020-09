Patru romane de debut, incluse pe lista scurtă a Booker Prize, cea mai diversă din toate timpurile

Lista scurtă este compusă din: „The New Wilderness”, de Diane Cook (SUA), „This Mournable Body”, de Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), „Burnt Sugar”, de Avni Doshi (SUA), „The Shadow King”, de Maaza Mengiste (Etiopia-SUA), „Shuggie Bain”, de Douglas Stuart (Scoţia-SUA) şi „Real Life”, de Brandon Taylor (SUA).

Cu patru autori de culoare, lista scurtă, anunţată marţi, reprezintă cel mai divers lineup din istoria premiului. Debutanţi sunt Diane Cook, Avni Doshi, Douglas Stuart şi Brandon Taylor.

Britanica Hilary Mantel, selectată pentru a treia oară în cursa pentru premiul pe care l-a câştigat de două ori, nu a ajuns pe lista scurtă cu ultima carte din trilogia Thomas Cromwell, „The Mirror and the Light”. Ambele titluri anterioare din trilogie, „Wolf Hall” şi „Bring Up the Bodies”, au câştigat.

Cel mai prestigios premiu literar britanic recompensează cel mai bun roman scris în limba engleză şi publicat în Marea Britanie sau Irlanda, indiferent de naţionalitatea autorului.