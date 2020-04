Romane traduse din spaniolă, germană, olandeză, farsi şi japoneză, pe lista scurtă pentru premiul Booker International

Lista scurtă este alcătuită din „The Enlightenment of the Greengage Tree” - de Shokoofeh Azar, tradusă din farsi (Europa Editions), „The Adventures of China Iron” - de Gabriela Cabezón Cámara, tradusă de Iona Macintyre şi Fiona Mackintosh din spaniolă (Charco Press), „Tyll” - de Daniel Kehlmann, tradusă de Ross Benjamin din germană (Quercus), „Hurricane Season” - de Fernanda Melchor, tradusă de Sophie Hughes din spaniolă (Fitzcarraldo Editions), „The Memory Police” - de Yōko Ogowa, tradusă de Stephen Snyder din japoneză (Harvill Secker), şi „The Discomfort of Evening” - de Marieke Lucas Rijneveld, tradusă de Michele Hutchison din olandeză (Faber & Faber).

Lista scurtă a Booker International este alcătuită din romane traduse din spaniolă, germană, olandeză, farsi şi japoneză, scrise de autori din şase ţări.

Trei dintre romane, „The Enlightenment of the Greengage Tree”, „The Adventures of China Iron” şi „Tyll”, au fost inspirate de istorii naţionale - Revoluţia Islamică din Iran (1979), cultura gaucho din 19870 (Argentina) şi Războiul de 30 de ani (Germania).

Celelalte trei, „Hurricane Season”, „The Memory Police” şi „The Discomfort of Evening”, analizează cum trauma - fie ea fizică, fie emoţională - ne modelează experienţele şi abordarea.