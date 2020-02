Saxofonistul Kamasi Washington, chitarista Ana Calvi şi solista Cécile McLorin Salvant, la Jazz in the Park de la Cluj-Napoca

Ediţia 2020 a Jazz in the Park va debuta cu recitalul lui Kamasi Washigton, cunoscut pentru tiplul album „The End” (2015), considerat un deschizător de drumuri în ceea ce priveşte muzica progresivă. Muzica lui îmbină jazzul cu elemente hip-hop şi soul. El concertează alături de trupa The Next Step. A colaborat cu artişti precum Kendrick Lamar, John Legend, Run The Jewels, Ibeyi şi, recent, Florence and The Machine. Albumului „The End” i-a urmat „Heaven and Earth”, apărut în 2018.

Accesul la concertele din cadrul festivalului este gratuit.

Festivalul Jazz in the Park este organizat de Fapte şi cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Sursa : news.ro