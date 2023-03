50 de ani de la difuzarea primului episod „Tânăr și neliniștit”. Actori celebri s-au lansat în serialul care a făcut istorie

Serialul „Tânăr și neliniștit” a împlinit 50 de ani pe 26 martie 2023. Serialul care a făcut istorie și a ajuns la episodul cu numărul 12.581 va mai continua și în 2024, așa cum au anunțat deja producătorii.

Biografia unui serial care a făcut istorie în lume. Producătorul actual al serialului avea 14 ani când s-a difuzat primul episod

„Tânăr și neliniștit” este cel mai lung și vizionat serial. A debutat pe 26 martie 1973 și este produs și difuzat de postul CBS. Aproximativ 3,7 milioane de telespectatori își fac programul în funcție de serial, unii dintre fani având 15 ani în momentul în care a debutat primul episod al serialului. Ba chiar mai mult decât atât, pentru unii actori, serialul a devenit ca un fel de moștenire. Pentru Lauralee Bell, „Y&R” (cum o numesc fanii) este o afacere de familie; părinții ei, William și Lee Bell, au co-creat spectacolul, iar după moartea lor, copiii au fost cei care au dus serialul mai departe.

Cine e Dale Russell Gudegast, soția lui Eric Braeden, actorul care l-a interpretat pe "Victor Newman" în "Tânăr și neliniștit"

Serialul a debutat inițial cu un format de jumătate de oră, iar din 1980 a devenit un serial cu durata de o oră. De-a lungul celor 50 de ani de difuzare, serialul nu și-a schimbat melodia de fundal și chiar producătorul a glumit cu privire la acest aspect, spunând că „unele lucruri nu se schimbă niciodată”.

„Cine ar vrea să se încurce cu asta?”, a spus producătorul Josh Griffith răzând, potrivit CBS News.„Sunt anumite lucruri pe care le lași în pace. Asta este ceea ce păstrează legătura cu istoria și trecutul cu fanii”, a mai declarat producătorul.

Coloana sonoră a serialului este intitulată „Nadia’s Theme” și este compusă de Barry de Vorzon și Perry Botkin Jr. Cei doi muzicieni au o gamă incredibilă de coloane sonore pe CV-urile lor, variind atât în ​​film, cât și în televiziune. Melodia este dedicată gimnastei Nadia Comăneci, care era foarte populară în întreaga lume pe vreme aceea, notează saturdayeveningpost.

O mulțime de actori și-au câștigat faima prin prisma rolurilor din serial

După o jumătate de secol și mai mult de 12.000 de episoade, există o mulțime de drame de familie fictive. Printre celebritățile care și-au făcut debutul în serial se numără Eva Longoria, David Hasselhoff, Tom Selleck sau Paul Walker. A fost o rampă de lansare în lumea actoriei pentru ei și după ce au părăsit serialul au avut cariere fulminante în televiziune sau film:

Tom Selleck (Magnum original, P.I.; Blue Bloods), Eva Longoria (Desperate Housewives), David Hasselhoff (Knight Rider; Baywatch), Shemar Moore (criminal Minds; S.W.A.T.), Penn Badgley (Gossip Girl; You), Vivica A. Fox (Kill Bill; Ziua Independenței), Justin Hartley (This Is Us) și Paul Walker (franciza Fast & Furious).

Drama actriței Melody Thomas Scott. Interpreta lui Nikki din "Tânăr și neliniștit" a vorbit despre abuzurile suferite în copilărie

Singura actriță care a jucat de la debutul serialului și până a murit în 2013 a fost Jeanne Copper, care a interpretat-o pe Katherine Chancellor. Ea a fost nominalizată pentru „cea mai bună actriță în rol secundar” și „cea mai bună actriță în rol principal” la premiile Emmy de nouă ori (câștigând o dată în 2008). Performanța lui Cooper a ridicat ștacheta pentru toți actorii din jurul ei și a fost menționată de mai multe publicații ca fiind un icon. Ea are o stea pe Hollywood Walk of Fame și a făcut istorie în 1984, permițând propria procedură de lifting facial să fie filmată și încorporată în serial ca o poveste pentru Katherine.

De asemenea un alt actor care joaca în serial de 43 de ani este Eric Braeden care va împlini 82 de ani peste câteva zile.

„Mă simt loial față de «The Young and the Restless», foarte încântat față de Victor și față de publicul care ne-a sprijinit în toți acei ani. Intenționez să rămân în serial cât de mult pot", a precizat Eric, potrivit CBS.

